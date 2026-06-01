參選屏東市長 議員梁育慈拋市政新藍圖

民進黨屏東縣議員、屏東市長參選人梁育慈表示，會在第一線發揮拼勁，透過議員職權向縣府爭取資源超前部署，為屏東市民拼出更有質感的幸福生活。（記者羅欣貞翻攝）

當總圖的書香，遇上萬年溪的水岸，會是什麼樣的畫面？民進黨屏東縣議員、屏東市長參選人梁育慈今（1）日在議會質詢時，拋出兼具生活美學與前瞻思維的市政新藍圖。梁育慈強調，屏東市作為核心城市，市民對休憩空間值得有更美好的想像，市公所目前做得不夠、力有未逮的地方，她要求縣府應超前部署、挹注資源，翻轉屏東市公共硬體不足的現狀。

梁育慈表示，面對逐年攀升的夏季高溫，貫穿市區的萬年溪是屏東市最棒的降溫綠帶。她向縣府建議，應在千禧公園總圖後方的萬年溪沿岸，打造一條全新的親水步道。

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「未來畫面可能會是這樣，午後在總圖讀完書，步出大門就是森林綠意與萬年溪微風。」，梁育慈描繪，市民能帶著孩子沿步道漫步、認識河川生態，讓萬年溪不再是「看得到卻走不進去」的溪流，而是融合成「閱讀、森林與水岸」的城市綠洲，成為全台灣最美的消暑亮點。

除了旗艦公園，基層鄰里公園的日常更攸關市民健康。梁育慈指出，傍晚本該是長輩散步、年輕人運動的放鬆時刻，但走進公園，現實卻是器材不足，想活動關節還得排隊。

她說明，屏東市由市公所管轄的鄰里公園高達27座，但全屏東市公園的體健設施竟然只有101組。平均下來一座公園分配不到幾樣器材，呈現「數量不足、種類單一」的瓶頸，公共硬體早已跟不上市民需求。

梁育慈強調，既然市公所目前的規劃與資源無法滿足市民，她主張全面翻新公所下轄公園設備，積極導入多元、符合各年齡層且具設計感的體健器材，讓長輩更好動、年輕人就近運動。

「從旗艦型親水水岸到微型社區公園，屏東市的想像應該更全面、更有質感」，梁育慈指出，自己會在第一線發揮拼勁，透過議員職權向縣府爭取資源超前部署，年輕世代參政，將用客觀數據發現痛點，用具體遠見翻轉城市，為市民拼出更有質感的幸福生活。

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