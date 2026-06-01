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    首頁 > 政治

    蕭美琴6/6出訪帛琉 綠黨團：台灣越被中共打壓 越要走向國際

    2026/06/01 14:20 記者林哲遠／台北報導
    民進黨團書記長范雲（左）、黨團幹事長莊瑞雄（右）。（記者羅沛德攝）

    民進黨團書記長范雲（左）、黨團幹事長莊瑞雄（右）。（記者羅沛德攝）

    賴清德總統4月底出訪非洲友邦曾受中國施壓第三國撤銷飛航許可而一度暫緩，總統府今宣布副總統蕭美琴本週六將率團出訪友邦帛琉，外界憂心中國恐再次出手攪局。民進黨立院黨團今強調，「我們不會因為有人霸凌，我們就不出門！」台灣在國際上最大的阻撓就是中國，中國對台灣在國際上的打壓，力道越大的時候，不能因此而不出門，更要讓台灣能見度提升。

    黨團書記長范雲指出，賴總統已讓大家看到，「我們不會因為有人霸凌，我們就不出門！」跟全世界台灣的盟友，或者是願意跟台灣中華民國交朋友的人，當然樂於相互拜訪，帛琉本來就是我方的盟友，立委都可以去帛琉國會外交了，更何況是副總統。

    范雲強調，台灣絕對會繼續跟全世界國家做朋友，若中共想要各種方法阻撓的話，民進黨不畏懼、繼續努力，國安單位一定都是非常謹慎、樂觀地安排副總統的帛琉之行。

    黨團幹事長莊瑞雄批判，台灣在國際上最大的阻撓就是中國，中國對台灣在國際上的打壓，力道越大的時候不能因此而不出門，更要讓台灣能見度提升，台灣走出去都是昂首挺胸，更何況是跟我方有邦交的國家，當然要排除萬難，也期待國際上更多的朋友可以對台灣有更大的支持。

    「台灣身為民主陣營值得信任的夥伴，台灣對國際做出很大貢獻。」莊瑞雄強調，如果把中國對台灣打壓因素拿掉的話，台灣在國際上是受到很大的歡迎，台灣不用妄自菲薄，本來就是要走向國際，而不是鎖進單一的中國。

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