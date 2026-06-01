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    首頁 > 政治

    無懼壓力宣布蕭美琴出訪帛琉 學者分析中國脅迫手段效果不復以往

    2026/06/01 14:17 記者陳治程／台北報導
    副總統蕭美琴週六將率團出訪帛琉，外交部次長葛葆萱今（1）早於總統府記者會上說明行程內容。（記者王藝菘攝）

    副總統蕭美琴週六將率團出訪帛琉，外交部次長葛葆萱今（1）早於總統府記者會上說明行程內容。（記者王藝菘攝）

    總統府今宣布副總統蕭美琴6日將前往我國大洋洲友邦帛琉展開為期5天的「帛榮專案」訪問，府方強調，我外交跟國安團隊均完整、縝密掌握正副總統出訪相關情資。對此，成大教授王宏仁表示，府方此次無懼中國壓力公開宣布行程，在備案因應顯有妥善規劃；並直言中國以往用觀光、農產品脅迫他國的經濟手段，其效果明顯不復以往。

    總統賴清德上月首度出訪非洲史瓦帝尼王國，副總統蕭美琴本週六（6日）也將前往我國友邦帛琉共和國訪問5天，為蕭就任副總統以來首度正式出訪友邦；總統府發言人郭雅慧表示，帛琉總統惠恕仁發函邀請我國正副元首出訪，名為「帛榮專案」，期盼台帛兩國在深厚邦誼基礎上，持續互助共榮，共創兩國人民共同的福祉，促進彼此以全球的進步發展。

    針對蕭副總統「帛榮專案」的交通規劃，外交部次長葛葆萱在記者會上強調，整體規劃秉持「舒適、安全、便利、尊嚴」四大原則，此次往返帛琉採取直飛模式。期望見證兩國自1999年建交27年來，在永續發展等各領域的榮邦成果。

    成大政治系教授、國策研究院執行長王宏仁指出，相比總統賴清德月前出訪非洲友邦史瓦帝尼，總統府此次公開宣佈副總統蕭美琴府訪問帛琉的「帛榮專案」，整體規劃看起來更為完全，也顯示府方、友邦不怕中國打壓，願意頂住外交壓力維持邦誼的決心。

    談及帛琉總統惠恕仁曾拒絕中國祭出觀光客禁令、甚至宣稱兩國處於「戰爭狀態」等脅迫，王宏仁直言實際效果短暫而有限，對於許多曾遭遇相同情境的友邦而言，中國威脅可謂逐漸「免疫」；以觀光客禁令來說，由於中國觀光客素質不佳、惡名昭彰，對於發展觀光旅遊業的國家來說反而是加分，也因此逐漸習慣於中國放話的小手段，實質的政治威嚇力早已不復以往。

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