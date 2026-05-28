黃仁勳收市鑰問「門在哪？」蔣萬安愣住 沈伯洋1句話高下立判！

輝達27日於北士科的總部預定地舉辦台灣員工大會，台北市長蔣萬安送黃仁勳台北市鑰。（資料照）

輝達昨（27日）在北士科總部預定地舉辦員工大會，台北市長蔣萬安送輝達執行長黃仁勳市鑰，黃仁勳發揮美式幽默，脫口問了一句「Where is the door？」結果蔣萬安愣了一下才回，被大批網友嘲諷。今（28日）民進黨台北市長參選人沈伯洋被問到如果是他會怎麼回，沈伯洋給出能夠回應美式幽默，又能道出對台北這座城市的願景的答案，再次讓鄉民讚爆。

週三蔣萬安出席輝達台灣員工大會，送黃仁勳台北市的城市鑰匙，黃仁勳道謝後，脫口問：「Where is the door？」現場爆出一片笑聲。蔣萬安愣了一下，回：「老實說……見識過你們的GPU能做到的事後，這把鑰匙可能是世界上第一把，由加速運算驅動的鑰匙的市鑰」。黃仁勳聽完笑說：「如果是這樣，這把鑰匙將能打開任何門」。

請繼續往下閱讀...

這段互動隨後被分享到網上，網友紛紛吐槽「蔣萬安真的很不會接球耶，這是很典型的老外風格，竟然接不到」、「他以為自己在演講嗎，黃仁勳應該聽了都尷尬」、「好難得縣市首長可以中文跟英文都講不好，三姓果然不簡單」、「一個台北市長，連門在哪都聽不懂嗎」、「到底在亂回什麼東西」、「為難黃仁勳了，跟這草包對話」、「章萬安你的演講稿該不會都是死背下來的吧！ 一句 Where is the door就破功了？」

有網友就好奇，如果是沈伯洋會怎麼回應黃仁勳，還真的釣出本尊在底下回覆：「You don’t need to find the door, you’re standing in it：from the logic gates in your GPUs to the gateway of our whole ecosystem.（您不用特別去找那扇門，因為您早已身處其中：從GPU裡的邏輯閘，能直通我們整個生態系的大門。」

網友們看完大讚，「你太慢說了啦！鼠安來不及抄作業他還要背英文」、「雖然邏輯閘算是積體電路的基礎元件，但能講出logic gates就表示對GPUs的功能是由哪些基礎元件構成的有基本認識，這回答相信也能在黃仁勳心中留下印象」、「這就是差距！不僅是英文，主要是思維」、「超強的，到底有什麼領域是沈伯洋沒有展開的？」、「好科技感的高級回覆！試著解釋一下雙關意思，黃仁勳不需要找門，因為他的產品，GPU大腦裡的『運算閘』就是通往所有生態系萬能閘口。GPU沒有邊界，哪裡都能到達」、「萬安啊，這才是生態系使用的時機，成天抄作業只會讓自己像半桶水響叮噹」。

而沈伯洋今天上午接受媒體訪問時也被問到這一題，相當謙虛地表示在美國生活久了就會知道這是美國人很喜歡開的玩笑，他當天不在場，問他會怎麼回答有點「事後諸葛」，但如果同樣的場景被問「Where is the door？」他認為可以這樣回答：「You don't need to find the door，你不用在這邊找這個門，因為door跟gate是同義詞嘛，那在這個資訊的世界裡面呢，其實這個logic gate（邏輯閘）跟gateway（閘道），兩個是關鍵字。 我相信，黃仁勳執行長他關心的是這個ecosystem（生態系），就他關心的是整個生態系，他自己都講過蠻多次的生態系。」

他接著說：「如果當時是我要回答的話，我會說『from the logic gates in your GPUs to the gateway of our whole ecosystem』，也就是你可以從你的GPU的這個門，就是所謂的邏輯閘，然後一直到我們整個生態系統的入口。這樣的話一方面呢，也是讓大家知道GPU現在運算的對AI的重要性，一方面也可以讓大家知道，台北市要做一個AI聚落（發展AI產業生態系）的決心。」

「我相信呢，其實呢在我們的世界的準備當中，如果我們今天知道有對這個城市的願景，我們也知道相關的產業要來的話，其實兩邊的了解，我到底要建立什麼樣的聚落讓它的人才願意進駐，然後要怎樣讓電力能夠穩定的由變電所來輸出，以及呢未來的十年，台北市的AI聚落會長成什麼樣子？我們要怎麼跟首爾來拼他們的AI聚落？這應該都在想像裡面。所以呢，如果有這樣的想像，對方問的時候呢，很自然而然就能得出類似的答案。」

當記者問會不會覺得蔣萬安當下反應不夠快？沈伯洋表示，反應快不快當然跟個人有關，但如果蔣市長對這座城市的了解、對AI產業的了解、對願景的了解能夠更多的話，相信他的回答一定會不一樣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法