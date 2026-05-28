馬辦家變延燒 謝龍介建議蕭旭岑向鄭麗文請假 別扯上國民黨

立委謝龍介。（資料照）

馬辦家變越演越烈！國民黨立委謝龍介今天在中廣論壇節目中感嘆，馬英九基金會財務有問題，說明清楚就好了，「一堆人攪和進去要把馬英九打死！」他建議國民黨副主席蕭旭岑向國民黨主席鄭麗文「請假停職」，去基金會對帳，而不是將私人的基金會的事上綱到國民黨鬥爭，說成要毀滅國民黨。

前總統馬英九日前指控前馬英九基金會執行長蕭旭岑、王光慈違反財政紀律，涉嫌侵占、背信，並找來前國安會秘書長金溥聰調查此事，金也在週一召開記者會列出事證，基金會最快今天公佈是否對蕭、王兩人提告。

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謝龍介說，他難過一些時日了，這兩個月來實在很鬱卒， 原本沒什麼事情，「菩提本無樹，何處惹塵埃」。財務有問題說明清楚就好了，「一堆人攪和進去要把馬英九打死！」金溥聰被馬英九請回來把事情釐清，都變CIA的抓耙仔，真的不需要這樣。

謝龍介表示，這是馬英九一輩子的清廉，馬英九年紀大了會退化，馬也沒說自己沒退化，但他們（指蕭、王）說馬同意怎樣，馬英九想不通，所以說要釐清。

謝龍介說，他覺得很奇怪，你們（指蕭、王）幹嘛要把馬英九跟國民黨扯在一起？本來就和國民黨沒關係啊！馬英久是成立基金會，做董事長，他要請董事不行嗎？你們要叫馬英九回去，你們自己來做，那很簡單嘛！

謝龍介表示，蕭旭岑現在是副主席，應該跟主席鄭麗文說「這事我來處理就好，我先停職，我去跟基金會對帳」，有誤會就把錢花在哪裡釐清，蕭旭岑、王光慈可以說明，但他們沒說明，就說馬英九都忘了，這誰不會抓狂？「換成是我我也會抓狂，就算是健忘，我也不是這樣」。

謝龍介說，蕭旭岑說馬英九都忘記了，所以會這樣，大家家裡有病人會忘記，「我實在聽不下去」。例如現在爸爸是大哥在顧，爸爸過年叫兄弟回來說要分產，結果大哥說，房子因為投資都輸光了，爸爸說戶頭還有三、四千萬，大哥也說都領出來了，說都是按照爸爸的意思做，是爸爸忘記了啦！「那老爸原本沒死，結果氣死」。

謝龍介也質疑，那馬英九到底有沒有交代？可能有，可能沒有，現在變成羅生門。但他認為，這跟國民黨沒關係嘛！為什麼要說成要毀滅國民黨？馬英九做過國民黨主席、國民黨的總統，他會來毀滅國民黨？講這都太過頭了。

謝龍介強調，這本來就是私人基金會的事，蕭旭岑要把它上綱到國民黨鬥爭？什麼路線不同，還說到美國CIA越說越離譜。真的要這樣嗎？沒這樣就吃不下飯？他做一個朋友很不忍心。基金會是馬英九成立的，馬要請董事不行，你們一直要佔這名字？你們是要馬英九這三個字嗎？你們是在保護自己還是馬英九？還是基金會？社會可以公評。

謝龍介重申，最好的解決方式，就是蕭旭岑跟鄭麗文請假，先回來跟基金會對帳對清楚。馬英九基金會所有的評論、聲明，「沒一句話有提到國民黨三個字」，就只是針對王光慈、蕭旭岑要說清楚，蕭、王面對就好。現在大家在說這筆錢沒入帳，但蕭、王一直拿出來講，辯解越多多社會對他們就越不能諒解。

謝龍介最後再強調，他是希望蕭旭岑請假，不是叫蕭辭職，這段時間去跟基金會對帳對清楚。如果蕭旭岑認為自己在基金會是要來打拚兩岸交流，蕭可以自己去成立基金會，「不然我這基金會送你」，但蕭旭岑、王光慈又不要，就是要用馬英九基金會，何必這樣呢？沒有需要啦！條條道路通羅馬，自己打拚；如果他們要打拚，他會支持。

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