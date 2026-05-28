王鴻薇酸蘇巧慧、卓揆核電不同調 綠議員：台北藍委跨區顧「川寶」

民進黨新北市議員戴瑋姍以2012年新北市府市政會議紀錄為例，指出市府一直以來的立場都是「沒有核安，就沒有核電」。（戴瑋姍提供）

輝達進駐台北市掀起核電論戰，藍委徐巧芯、王鴻薇分別批評民進黨新北市長參選人蘇巧慧閃躲迴避、打臉重啟核能的行政院長卓榮泰；民進黨新北市議員戴瑋姍批評，沒想到台北藍委除了充當「保母」照顧「蔣寶」（蔣萬安），還跨區幫忙照顧「川寶」（李四川），她說，新北藍委都「惦惦」就是因為蘇巧慧才是最符合市民和市府的核電立場，她以新北市府過去新聞稿為例，強調市府向來立場是沒核安就沒核電。

戴瑋姍說，蘇巧慧昨天強調「沒有核安、核廢無解，就沒有資格使用核能」，結果市區內沒有半座發電廠的台北藍委徐巧芯、王鴻薇，馬上氣噗噗出來罵蘇巧慧。

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她強調，新北市府一直以來的立場都是「沒有核安，就沒有核電」，這些都清楚記錄在市府官網，對照蘇巧慧說的「沒有核安、核廢無解，就沒有資格使用核能」，蘇巧慧才是最接近、最符合歷任新北市長一致的政策立場，她說「李四川現在要抄，還來得及啦！台北『保母』們，快去救你們的萬安，最好不要來扯川伯的後腿」。

戴瑋姍指出，2012年，時任新北市長朱立倫就在「市政會議」，定調新北市的核能立場：「沒有核安，就沒有核能」。當時的副市長李四川就有出席會議，現在李四川的競選幹部江俊霆、宋自強也在場。

她說，2017年3月21日，新北市府發布的新聞稿指出「新北市長朱立倫出席新北核安會，重申『沒有核安就沒有核能』」；2019年10月28日，新北市府新聞稿再指出「新北市長侯友宜接受議會總質詢，重申『沒有核安就沒有核電』」。

民進黨新北市議員戴瑋姍以2017年新北市府新聞稿為例，指出市府一直以來的立場都是沒有核安，就沒有核電。（戴瑋姍提供）

民進黨新北市議員戴瑋姍以2019年新北市府新聞稿為例，指出市府一直以來的立場都是沒有核安，就沒有核電。（戴瑋姍提供）

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