照顧新北客家長輩 蘇巧慧爭取放寬「伯公照護站」設置門檻

民進黨立委暨新北市長參選人蘇巧慧爭取放寬「伯公照護站」設置門檻，希望照顧新北廣大的客家鄉親。（圖由蘇巧慧辦公室提供）

民進黨立委暨新北市長參選人蘇巧慧，今（28）日在內政委員會質詢客家委員會主委古秀妃，蘇巧慧表示，目前伯公照護站設置門檻「客語溝通人口3成」過高，新北雖有超過67萬客家人口、是全國客家人口第2高縣市，但照護站設置數依然為零。她建議放寬設置門檻，並結合客家社團，讓新北客家長輩在熟悉的語言、歌謠、飲食等文化元素中，獲得支持與陪伴。

蘇巧慧說，目前非客庄的伯公照護站設置門檻規定，需要「客語溝通人口達3成」的客家社區才能申請，然而新北的客家人口多為散居，目前在新北1029個里中，只有6個里符合現行規定，而客家人口相對聚集的樹林、鶯歌等區域皆未達門檻。

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蘇巧慧指出，伯公照護站有別於其他C級巷弄長照站，導入客家文化元素和銀青共學客語等措施，讓長輩在熟悉的文化氛圍中獲得妥善照顧，對於傳承客家文化、推動在地長照來說非常重要，希望未來能夠在新北真正落實。

對此，古秀妃承諾將進行研議，期盼讓散居的客家鄉親獲得妥適照顧。

另外，蘇巧慧提到，她之前要求客家幣擴大使用對象與範圍，成功爭取客家幣在全台特約店家皆可使用，也讓正在修讀客語課程、教學計畫的師生可以使用。

古秀妃回應，「客家幣2.0」的擴大使用計畫預計今年底實施。

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