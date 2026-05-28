白營內鬨！江和樹再轟蔡壁如 「一邊放話、一邊裝無辜」

江和樹再轟蔡壁如，一邊放話、一邊裝無辜。（記者蘇金鳳攝）

民眾黨內鬥加劇，中央委員蔡壁如昨天上網路質疑民眾黨放話文化，遭柯文哲留言質疑為何不在中央黨部說，蔡壁如發聲明解釋自己長期不在台北；對此，民眾黨中央委員、中市議員江和樹再放炮蔡壁如，整篇聲明最大的問題，就是嘴巴說尊重制度，實際上卻持續透過媒體對黨中央放話，前後說法更出現明顯矛盾。

蔡壁如今天發出聲明，解釋因為自己「長期不在台北」，所以過去中央委員會多採線上參與方式；江和樹反批，昨天明明就是星期三，蔡壁如人就在台北上政論節目、接受媒體專訪，卻沒有選擇到現場與創黨主席柯文哲及中央委員面對面溝通。

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江和樹質疑，如果人就在台北，卻寧可先上節目談黨內事情，也不願意回到黨內正式平台溝通，基層支持者當然會認為這已經不是單純的溝通問題，而是在透過媒體操作議題、對黨中央施壓。

江和樹表示，民眾黨現在最需要的是團結，而不是中央委員帶頭透過媒體隔空喊話、製造支持者焦慮與猜疑。

他強調，昨天創黨主席柯文哲也在現場，如果真的關心黨內未來、有任何意見，其實都可以當面提出，但蔡壁如選擇的不是黨內溝通，而是先透過媒體對外發言，這才是讓基層最失望的地方。

江和樹強調，真正尊重制度的人，不會一邊喊制度，一邊不斷對外放話；真正想團結的人，也不會在黨內敏感時刻持續製造對立與矛盾；民眾黨是創黨主席柯文哲辛苦建立起來，不該變成誰聲量大、誰放話多，誰就能主導方向。

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