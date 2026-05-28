輝達用電爆論戰 北市府秀時序表：從未要求撤回臨時變電所

輝達總部落腳北士科，用電問題引爆論戰。圖為T17、T18土地。（資料照）

輝達總部落腳北士科，用電問題引爆論戰，民進黨台北市長參選人沈伯洋批評，北市府將供應北士科的文林變電所拖了一年，不過北市府昨晚火速與台電達成共識，北士科永久變電所將採「變壓器地下型」方案設置。對此，台北市府發言人李政軒今（28）日強調，變電所是台電的主管事項，因此「是台電延宕16年」，且北市府從未撤回臨時變電所的規劃。

李政軒指出，民國98年提出的北士科的都市計畫明載，需要有一塊交通用地需作為變電所用途，且以地下化為原則，從民國98年到台電初次提出申請時，北市府皆無收到台電通知說要做變電所的安排，變電所是台電的主管事項，因此「是台電延宕16年」，不是北市府說要蓋變電所，台電就會蓋的。

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李政軒表示，去年5月，他們看到輝達執行長黃仁勳公布新建案後，台電才發現北士科一直沒有設置變電所，因此在去年7月25日台電向北市府第一次提出正式方案，他們的變電所方案就是地上型，當時他們提第一個方案就是沒有地下方案，中間一直都有進行討論，且過程中北市府皆有表達反對地上型變電所的意見。

李政軒指出，直到今年一月市府搜集地方的想法後，在正式會議上明文標註希望台電評估地下化的方案，且要去分析地上化跟地下化方案的優劣，就希望他們要提出明文的優劣分析。

李政軒說，到了3月13日，台電提出第四版時共有4個方案，其中包含地下化的方案，不過台電方仍表態希望要踩地上化的方案，甚至在4月16日時更提出「地下化方案自礙難行」。

李政軒強調，在4月16日之前從未有過現在的「變壓器地下化」版本，「沒有，從來沒有」，而本次確認以「變壓器地下化」的版本是在5月中旬提出，約在1、2週前台電在協商中提出，直到27日的正式會議中正式定案。

李政軒說，首先，北市府從未延宕過變電所，因為都市計畫版本從民國98年早就定案了，第二點，針對「變壓器地下化」的折衷方案，他們也是一個多禮拜前才提案，提出後市府立刻研議，昨天正式表達沒問題。

此外，針對立委吳思瑤提出，市府反對使用臨時變電所，李政軒表示，吳思瑤委員有嚴重誤解，因為台電在去年提出第二版變電所的方案的時候，就已經包含了臨時變電所的規劃。要做一個永久型的變電所，本來就要花很長的時間，在此之前，當然需要有一個臨時變電所，去滿足短期內的需求，從來沒有所謂的「我們把臨時變電所的方案撤回」，從來沒有。

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