總合外交里程碑！國際青年大使協會成立 林佳龍期許：轉型政策倡議與專業參與

外交部28日舉行「臺灣國際青年大使協會」成立大會，外交部長林佳龍出席。（記者羅沛德攝）

為凝聚歷屆青年外交能量、厚植民間外交戰力，「臺灣國際青年大使協會」於今（28）日正式舉辦成立大會。外交部長林佳龍出席致詞時強調，自去年倡議推動此構想，歷經內政部核准籌設到正式成立，這不僅是總合外交的具體實踐，更期許協會未來引領青年從過去的「文化親善交流」，逐步轉型為兼具「專業參與」與「政策倡議」的新世代青年外交力量。

林佳龍今天在成立大會上致詞指出，自2009年外交部推動「國際青年大使交流計畫」以來，已選派超過1900位優秀青年代表台灣走向世界。他提出未來全力推進的「三大新願景」，首先是深化「榮邦計畫」，外交部將以專案補助方式鼓勵協會遴選優秀成員赴訪友邦，強化實質交流。

請繼續往下閱讀...

林佳龍也強調，外交部鼓勵青年大使提出政策倡議，連結歐美主流社群，針對數位科技、永續發展等前瞻性領域，籌組政策型青年訪團赴歐美展開對話以呈現台灣觀點；最後則是建構跨領域人才庫，廣納農業青年大使、外交小尖兵及外交替代役等跨領域優秀人才，厚植總合外交動能。

協會首屆理監事及秘書長團隊背景極具亮點，橫跨法政、國防、國際合作、生技與文化等領域。新任理事長由深耕文化交流與藝術教育的籌備會主任委員潘俊仁出任；秘書長則由具備深厚國際發展援助經驗的國合會副秘書長謝佩芬擔任。其他亮點成員還包含台灣國防研究倡議（TDSI）共同創辦人馮艾立、高雄市童軍團團長羅士豪、教育部青年發展署青年諮詢委員王意婷，以及第二屆百大青農代表盧傳期等人。

協會首屆理事長潘俊仁表示，協會不僅匯集歷屆國際青年大使，更擴大擁抱國合會志工及青年百億海外圓夢基金的夥伴，未來將與外交部攜手並進，打造台灣青年走向世界、世界看見台灣最堅實的平台。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法