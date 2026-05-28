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    首頁 > 政治

    高雄觀光滿意度 連3年蟬聯六都第一

    2026/05/28 16:15 記者葛祐豪／高雄報導
    超人力霸王參觀人次突破731萬、創造126億元觀光產值。（圖由觀光局提供）

    超人力霸王參觀人次突破731萬、創造126億元觀光產值。（圖由觀光局提供）

    根據《遠見》雜誌「2026縣市長施政滿意度調查」，高雄市長陳其邁第3度蟬聯五星市長，其中，高雄市觀光休閒滿意度達83.0%，連續3年穩居六都第一；對此，觀光局長高閔琳強調未來高雄觀光將以「立足台灣、站穩亞洲、放眼國際」策略，深耕國旅並拓展國際旅遊市場。

    高閔琳指出，高雄觀光以躍升「國際一線觀光大城」為發展願景，2024至2026年間，市府以城市觀光品牌化、國際IP行銷，搭配演唱會經濟整合行銷，成功帶動旅遊人潮與產值成長。其中，「高雄冬日遊樂園」已成全國指標性城市觀光活動品牌，2024年黃色小鴨吸引逾900萬人次、創造140億觀光產；2025年吉伊卡哇吸引逾600萬人次、創造100億觀光產值；今年以超人力霸王為主題，參觀人次突破731萬、創造126億元觀光產值。

    除了IP萌經濟外，市府也大力推展演唱會經濟，2025年高雄共舉辦超過109場大型演唱會，創造逾52億元觀光產值，也帶動旅宿、餐飲、交通及商圈消費，形成完整觀光經濟鏈；今年截至5月，計有SUPER JUNIOR、WESTLIFE等國內外大咖藝人在高雄舉辦逾54場演唱會，創造逾23億觀光產值，年底還有BTS等國際巨星來高開唱。

    高閔琳表示，高雄也獲2024 Agoda評選亞太地區超值好玩城市、2025 Agoda評選亞洲夏季超值旅遊城市，全台唯一入榜；2025 Klook評選高雄為全球新興旅遊目的地，為全國唯一入榜，今年更獲得全球旅遊平台Expedia最新公布「2026日本黃金週海外旅遊隱藏瑰寶高CP值目的地」，榮登全國第一、全球第4名。

    高雄市觀光局也建置全新高雄觀光CIS城市形象識別系統，導入AR與AI人工智慧技術推出多國語言、高互動性的「高雄Go！」觀光APP，未來將持續建置高雄多語言服務、智慧導覽系統及國際友善環境，強化高雄國際旅客接待能量。

    吉伊卡哇吸引逾600萬人次、創造100億觀光產值。（圖由觀光局提供）

    吉伊卡哇吸引逾600萬人次、創造100億觀光產值。（圖由觀光局提供）

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