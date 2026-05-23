萬人無懼高溫上街「挺軍購救國防」 正妹喊：和平不能靠示弱換取

上萬人次參與「真和平，要國防」遊行，沿途高喊「挺軍購、救國防」。（記者方賓照攝）

立法院25日將審議軍購特別預算案，台灣公民陣線、經濟民主連合等民團今天（23日）在台北發起「真和平，要國防」遊行，儘管氣溫高達37度，仍超過1萬人次上街高喊「挺軍購、救國防」，抗議藍白刪減國防預算及封殺無人機、反制系統等軍備項目。遊行民眾說，台灣在機械與AI領域具優勢，應壯大無人載具等自製產業，認為四面環海的台灣，和平不能靠示弱換取，呼籲支持本土軍工與防衛能力。

40多歲許小姐指出，台灣在機械產業及AI等領域具備優勢，能快速與無人機、無人載具系統結合，有機會成為下一座「護國神山」。她認為，產業升級本來就是台灣需要提升的方向，不理解藍白為何反對壯大自身產業。自己非常重視AI在C5ISR系統，因為這是當代軍備系統的大腦，若缺乏完整體系，台灣將無法即時應變，直言「不打造地獄景象，要面對地獄景象的就會是我們。」

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許小姐說，全球軍購市場本來就是賣方市場，重要軍工企業多為美國公司，「不跟美國買，那要跟誰買？」她也憂心，若相關預算無法通過，台灣不僅無法強化自製無人載具與相關系統，未來若面對戰爭情勢，恐怕也難以及時提供相對應武器與應變能力。

40多歲蔡小姐則說，藍白刪減國防相關預算，卻保留對美採購部分，似乎只是想對美國有所交代，但真正打起仗來，「這是絕對不行的」。台灣四面環海，必須具備自主防衛能力，否則無法在第一時間建立足夠防禦。美國其實很清楚台灣需要完整防衛體系，目前只能期待行政程序持續，民間則盡量聲援、說服身邊的人關注國防議題。

30多歲年輕媽媽帶著約2歲女童參加遊行，她說，希望把活動當成孩子的「戶外教學」，她希望在相對安全的情況下，讓孩子理解「爸爸媽媽跟其他大人正在做什麼」。

她認為，台灣各行各業其實都做得很好，自主國防本來就是應該推動的方向，「和平從來不是示弱或卸下武裝來換取的」。對於藍白刪減國防相關預算，她坦言雖不意外，但仍對最終否決部分國防預算感到心寒，尤其是涉及台灣本土廠商與自主國防發展的部分，更讓她難以接受。

不少爸媽帶小孩參與「真和平，要國防」遊行。（記者羅國嘉攝）

上萬人參與「真和平，要國防」遊行。（記者方賓照攝）

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