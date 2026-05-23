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    首頁 > 政治

    楊寶楨退出民眾黨 台中這名女議員動向受注目

    2026/05/23 18:15 記者黃旭磊／台中報導
    無黨籍台中市議員吳佩芸（左）是否加入民眾黨備受注目。（記者黃旭磊攝）

    無黨籍台中市議員吳佩芸（左）是否加入民眾黨備受注目。（記者黃旭磊攝）

    民眾黨前發言人楊寶楨21日宣布退出民眾黨，宣布獨立參選台中市東南區市議員選舉，而南屯無黨籍台中市議員吳佩芸（33歲），與楊寶楨（36歲）同走顏值路線，外型清麗亮眼，由於吳佩芸曾透露「過去4年走的相當辛苦，任何一起合作推動進步的事，都是好的方向」，是否加入民眾黨備受注目。

    吳佩芸表示，沒有財團支持、沒有大黨資源、更沒有地方派系奧援，能依靠的，始終只有一群願意相信「政治可以不一樣」的人，也間接透露不加入民眾黨動向，記者致電吳佩芸並未回應入黨議題。

    吳佩芸在2022年底是時代力量在台中唯一當選市議員，當選兩年後，2024年2月退出時代力量，當時民眾黨台中市黨部主委江和樹曾表示，希望透過黨籍立委黃國昌（現任民眾黨主席）拉攏吳佩芸入黨。

    吳佩芸表示，距離今年11月28日地方選戰倒數不到2百天，2026年是拚連任關鍵戰，她知道，沒有派系財團、沒有大黨倚靠、沒有龐大資源，選舉會走得比別人更辛苦，但就算困難也不會放棄。

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