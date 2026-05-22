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    首頁 > 政治

    現身駁失智！馬英九砲轟蕭旭岑、王光慈 卻「叫錯律師姓名」

    2026/05/22 18:00 即時新聞／綜合報導
    前總統馬英九出面說明自己的健康情形。（馬英九辦公室提供）

    前總統馬英九出面說明自己的健康情形。（馬英九辦公室提供）

    前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律一事持續延燒，外界更盛傳馬英九已失智。對此，馬英九今天在前國安會秘書長金溥聰、基金會代理執行長戴遐齡及律師陪同下錄製影片，駁斥相關傳聞。過程中，馬英九對著律師詢問，「你是簡律師嗎？」不過，對方其實是黃律師。

    馬英九辦公室今天提供的影片可看到，馬英九聲稱他失智的傳聞「非常可笑」，自己現在每天依然讀報看書及運動，與過去數十年並無二致。馬英九也火力全開，痛批蕭旭岑、王光慈是貪汙犯，培植他們十多年，又邀他們來共事，他對他們自然充分信任，萬萬沒想到，他們在財務上做了許多涉嫌刑法背信與侵占罪的事，讓他深感痛心疾首。

    過程中，金溥聰詢問律師，看到的事證調查，是否都有參與？兩人是否有重大涉嫌的可能，總統是否也知道這樣的報告？律師則回應，前面有幾次董事會雖然流會，但還是有用會議的形式，向馬英九及會計師報告。金溥聰則點頭表示，換句話說，就是律師都有跟馬英九報告過他們涉嫌犯罪的事證。

    此時，馬英九突然抬頭問：「你是簡律師嗎？」律師則回答：「我是黃律師。」

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