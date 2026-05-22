稱馬英九聲明沒法律效力！律師王至德：更證實大家對失智的猜測

前總統馬英九出面說明自己的健康情形。（馬英九辦公室提供）

馬英九基金會茶壺風暴持續延燒，馬英九今（22日）罕見發聲駁斥自己已失智，並對妻子周美青委託大姊馬以南擔任醫療照護執行者的聲明感到錯愕與遺憾。對此，律師王至德表示，馬英九的聲明「更證實了大家對於他失智的猜測」，因這個公開聲明根本沒有法律上的效力，反而只是讓大家產生更多的懷疑而已。

王至德在臉書發文表示，看完馬英九打臉周美青與馬以南的聲明，更證實了大家對於他失智的猜測。如果是一個精神狀況正常的資深政治人物，那周美青跟馬以南無論怎麼說都不會影響自己。他認為，「正常的做法應該是盡快跟周美青、馬以南詢問她們是在發什麼神經，我馬英九的事情還輪不到妳們來幫我安排」，而不是急著公開聲明反擊。

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王至德指出，反而是已經失去正常判斷能力的人，才會急著發這種公開聲明來反對周美青、馬以南的安排。因為這個公開聲明根本沒有什麼法律上的效力，反而只是讓大家產生更多的懷疑而已。由此可見，馬英九可能真的已經失去正常判斷事務的能力了。

王至德強調，雖然目前網路上的影片看起來馬英九說話還是很清楚，不過失智的狀況本來就是時好時壞，很難從單一影片判斷是否有失智的狀況，「不過這個已經太專業了，應該要交給醫生評論。是說如果馬英九現在是完全正常的話，那不正常的就是周美青或馬以南了」。

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