分析「川習會」 外交部：美中競爭本質不變 中方利用「時差」手段談台灣未奏效

外交部最新書面報告分析指出，現階段美中透過元首外交尋求戰略穩定關係，惟其戰略競爭本質不變。（資料照）

針對美國總統川普於本（5）月13至15日訪問中國，外交部最新書面報告分析指出，現階段美中透過元首外交尋求戰略穩定關係，惟戰略競爭本質不變；至於中方過去慣用時差優勢，多次搶先發布新聞聲明曲解美方發言，本次美方在公眾訊息的規畫上頗見用心，包括川普總統數度強調美國對台政策未變，並表示未對習近平就台灣議題作出承諾。

今年首次川習會日前落幕，立法院外交及國防委員會下週一（25日）將邀請外交部長林佳龍、國安局局長蔡明彥報告「美中元首峰會後地緣政治新局對我國外交及總體國家安全之衝擊評估與因應」，併請陸委會列席，並備質詢。

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外交部送抵立院最新書面報告指出，本次川習會雙方透過元首會晤及儀式性安排和友好言詞，均希望穩定美中關係。不過，習近平同時也提出美中應該避免陷入「修昔底德陷阱」，各界多稱其暗示東升西降，與美方競爭的野心一覽無遺。美中雖有意尋求「戰略穩定」，然美中競爭的本質並沒有改變。尤其美中戰略競爭下，雙方地緣政治目標恐非一致。美方也清楚瞭解中方野心，美國國務卿魯比歐會前即明確指出，中方野心不僅限於台灣、而是希望將實力投射至全世界，也強調，中國是美國首要地緣政治挑戰。

外交部分析，除地緣政治外，美中兩國在AI、關鍵礦物等重要議題的核心利益也是南轅北轍。白宮科學與技術辦公室於4月23日發布備忘錄，指控中方大規模竊取美國人工智慧（AI）技術；財政部長Bessent翌（4/24）日受訪時指出，美需在對中AI競賽中勝出。正如同魯比歐國務卿先前表示，中國剽竊美國AI相關智慧財產權，已對美國構成嚴峻之國安及經濟威脅，美方雖尋求與中國達成戰略穩定，但不會忽視中國對美國的威脅。

外交部說明，川普總統前次訪中隔（2018）年，美中即爆發關稅戰，美中本次會後包含採購、稀土供應等談判成果是否實際落實，以及會否牽動美中互動氣氛，將是外交部後續觀察重點。美國財長貝森特（Bessent）本月19日接受媒體訪問時也指出，中方在「實踐自身對於關鍵礦物的承諾上難謂理想」。

關於中方輿論操作，外交部直言，中方搶先發布新聞稿，並單方面談及台灣，顯欲操作輿論方向。中方於首日擴大雙邊會談開始不到半小時，即搶先發布新聞稿，大篇幅闡述中國對台立場，美方該場次新聞聲明則隻字未提台灣。中方的操作明顯試圖引導國際與國內媒體聚焦於台灣相關議題。

不過，外交部指出，中方過去慣用時差優勢，多次搶先發布新聞聲明曲解美方發言，我方曾多次提請美方注意中方手段，本次美方在公眾訊息的規畫上則頗見用心。包括川普總統數度強調美國對台政策未變，並表示，未對習近平就台灣議題作出承諾；國務卿魯比歐訪中前即兩度公開重申對台政策不變，以及對台海和平穩定的重視；去程在空軍一號接受專訪時，也指出在印太、台灣及其他地區，任何一種被迫改變現狀之情形，均不符合中國或任何一方之利益，該地區維持穩定相當重要；在首日雙邊會談後的專訪也提出完整涉台論述並揭露中方野心等。

外交部續指，美國駐中大使龐德偉（David Perdue）、駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）及國務院會後多次再度重申美國對台政策不變。外交部認為，這些不僅是對中方釋出的嚇阻訊號，也是對理念相近國家傳遞的重要訊息。

另，外交部也說明，川普總統已正式邀請習近平夫婦於今年9月24日訪美，王毅並證實習近平將於今年秋季訪美。此外，川普總統也表示，將視情況應邀於11月再度訪問中國參加APEC峰會，也希望習近平12月再度訪問美國參加G20峰會。今年川習可能仍有3次會晤機會，外交部將持續密切關注美中互動情形，並與美方緊密協調。

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