藍營批520談話是笑話 林俊憲借國台辦這句話回嗆：玩火者必自焚

民進黨立委林俊憲。（資料照）

國民黨主席鄭麗文昨（20日）在中常會回應賴清德總統520談話，批賴充滿謊言是今年最大的笑話，「反映出賴清德非常心虛」。對此，民進黨立委林俊憲大酸，「看到國民黨對賴總統520談話的回應，我放心了」，因為這代表國民黨還是那個大家熟悉的國民黨，居然說軍購叫做「以武拒和」，演都不演，直接拿國台辦的台詞來恐嚇台灣人。

林俊憲今日於臉書發文反問「請問國民黨，既然你們如此厭惡軍購，前陣子表決時怎麼沒有堅決反對到底，硬是擠出一個8000億的版本？是有什麼不能說的『壓力』嗎？照這個邏輯，國民黨自己不也是『以武拒統』的『幫兇』？難道是過了軍購以後才突然發現很難跟北京交代，想反悔？」

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林俊憲更對國民黨提出長期以來的忠告，批評其兩面騎牆的作風最後勢必重心不穩重摔在地。他酸度爆表地直言，「要就專心舔共，不要東舔一下西舔一下，到處留下噁心的口水」，並借用國台辦常講的「玩火者必自焚」回嗆藍營。他警告，如果國民黨連中共好不容易對其重建的信心都玩到沒了，那國民黨到頭來就真的什麼都不剩了。

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