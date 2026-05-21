批賴清德520談話是笑話 鄭麗文連續拍桌嗆「怎麼好意思」

國民黨主席鄭麗文昨在中常會回應賴清德總統五二〇談話，拍桌嗆聲「怎麼好意思？」（記者田裕華攝）

國民黨主席鄭麗文昨在中常會回應賴清德總統五二〇談話，批賴充滿謊言，是今年最大的笑話，「反映出賴清德非常心虛」。鄭在談到賴表示「會落實三班護病比」時，氣到「連續拍桌」，更嗆賴「怎麼好意思？」當國民黨通過三班護病比時，是誰說絕對不要配合的？結果五二〇說出來變成賴清德的政績。

鄭：這兩年誰破壞民主、藐視國會？

鄭麗文表示，全球高度關注川習會後對台灣立場的重大談話，賴清德避而不談、自欺欺人；全世界都不支持的台獨，賴有義務、有責任告訴人民，什麼時候下架台獨黨綱？當全世界都認為台獨是最大的導火線時，哪個國家不是一中政策？「萊爾校長」不要再騙了，誠實就是最好的政策，也是唯一的政策。

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鄭指出，賴清德談話中表達三個堅持，第一，守護民主自由的生活方式。但過去這兩年是誰破壞民主、藐視國會？將獨立司法作為執政者追殺在野黨的劊子手？第二，賴清德說他努力維持台海和平、穩定現狀；但美國時代雜誌去年刊登的文章，指賴是魯莽的領導人，台灣成為最危險的引爆點。

鄭表示，賴還提到第三點，要打造更有韌性競爭力的台灣，要做國軍最堅定的後盾，「我又笑了」。國民黨提出、立法院三讀通過要提升改善國軍待遇的法案，民進黨堅持抵制，怎麼好意思啊？而賴提到能源轉型、穩定供電，是哪個黨的神主牌說「二〇二五非核家園」？今年就說要重啟核電，跟全民「裝笑維」。

國民黨：賴清德抹紅和平 抹黑對話

賴總統昨批評鄭麗文「國家安全要有兩隻腳」的主張，無法提供穩定基礎，還阻擋軍購、放棄台灣主體性，形同自斷雙腳。國民黨反嗆民進黨政府才是自斷雙腳，再次證明賴清德無法創造和平，就把和平抹紅；無法恢復對話，就把對話抹黑；無法面對自己讓台海風險升高的責任，就把責任推給主張和平的在野黨。

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