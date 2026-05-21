搶救少子化》0-18歲成長津貼 不設排富

賴清德總統昨日宣布推出「台灣人口對策新戰略」，首波「家庭支持篇」祭出0到18歲每人每月5000元的成長津貼，其中部分將撥入「兒童未來帳戶」。（記者塗建榮攝）

6歲前每月5000元全額發放 之後採半數現金、半數存入帳戶

因應少子女化，總統賴清德於五二〇就職二週年演說時提到零到十八歲、月領五千元政策。行政院長卓榮泰說明，政府將推出〇至十八歲全程支持方案，擬發放零到十八歲每個月五千元成長津貼，六足歲以後將二千五百元存入戶頭，滿十八歲就會有卅六萬元，不會為就創業、就學煩惱。

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因應少子女化5面向、18策略 下週正式向國人宣布

卓榮泰表示，經過兩年磨合，政府更知道國家的方向要怎麼走、社會需求在哪裡，其中少子化問題尤其嚴重。台灣生育率降到〇．六九％，雖然過去十年來，已用了約五、六千億元處理人口對策，但成效有限，因此行政院規畫「台灣人口對策的新戰略」。

卓榮泰表示，未來零歲出生到十八歲，國家核心策略是「加補助減負擔，多彈性增照顧」，從安心生養、強化托育、加碼教育、友善職場和居住減壓等五面向，還有十八個策略措施，將會逐一實行，預計下週正式向國人宣布。

衛福部社家署長周道君表示，成長津貼將不設「排富條款」，六歲前全額現金發放，六至十八歲採半數現金、半數存入帳戶做法。

衛福部次長呂建德說，世界已有多國提供育兒津貼，瑞典適用年齡為〇至十六歲，德國、日本適用〇至十八歲，政府推動「〇至十八歲全程支持計畫」，希望透過強化家庭支持與照顧體系，減輕年輕世代在育兒與生活上的負擔。

財政部長莊翠雲昨表示，包括育嬰住宅減免房地稅、七至十八歲增加扣除額等，也都是研議的方向。

家有6歲以下幼兒 房地擬免稅

據了解，因房屋稅及地價稅是地方稅，中央擬授權地方政府可減免育嬰住宅房地稅，目前朝「免稅」方向規劃，可能針對家有六歲以下幼兒、且單一自住的房屋。

金管會推資產累積整合方案

對於「兒少版TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）」，金管會副主委陳彥良表示，近期會推出一個投資及資產累積的整合方案，例如投信商品的手續費及管理費再讓利等，預計下週會有明確方案，「方向是正向」，但不是傳統補助模式，希望兒少滿十八歲時可有「第一桶金」，政府一定會有所支持。

總統賴清德於520就職2週年演說時提到0到18歲、月領5000元政策。圖為今年國中會考結束後，學生們開心解脫拍照。（資料照）

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