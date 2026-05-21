為軍公教年金改革抱屈 李四川盼創造讓公務員敢做事的環境

國民黨主席鄭麗文（黑外套）與新北市長參選人李四川（白襯衫）兩人僅同台約30秒。（記者黃政嘉攝）

全國公軍教警消聯合總會今於國民黨新北市黨部舉行「力挺李四川團結大會」，國民黨主席鄭麗文、新北市長參選人李四川兩人僅同台約30秒，先到場的李四川坦言，跑選戰2個月相當辛苦，並為軍公教年金改革抱屈，他說，這次選舉，最重要就是創造讓公務員敢做事的環境，他拜託大家，年底選舉「讓我再回來，共同讓公務人員有尊嚴」。

現場逾百位從公職退休的人員力挺李四川「凍蒜」，李四川表示，看到這麼多長官、老朋友，心裡真的有點激動，公職生涯40多年，他從來沒有選過舉，以前大概都是「抬轎」，以為「坐轎」會比「抬轎」輕鬆點，但這兩個月跑下來，看起來「坐轎」大概也相當辛苦。

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他說，他應該相當清楚公務人員退休的這部分，他跟大家一樣，一輩子的心力全都貢獻給這個國家，每天上下班都在解決所有市民的困難與問題，這次選舉，他常講「怎麼創造讓公務人員敢做事的環境是最重要的」。他指出，城市要向上發展、29區的建設要大步向前，絕對不能只靠政治口號，而是要靠公務體系的執行力與魄力，他未來將發揮「工程人」實事求是的精神，當所有公務同仁最堅定的後盾，讓想做事的人放手發揮。

李四川也說，很多人講年金是退休人員的福利，他強調「那是不對的」，身為政府的員工，當初進來，契約就跟訂好退休金是多少錢，現在年金改變，讓很多人已不願意再當公務人員，他說，剛離開台北市兩個多月，台北市現在缺公務人員8千多人，所以拜託大家，「給我拉票」，讓他再回來，共同讓公務人員有尊嚴，為所有的市民解決問題，他跟大家一起為新北市政打拼。

李四川致詞完，恰逢鄭麗文進場，兩人在台上短暫互動，李四川隨即趕行程離去，兩人連合照時間也沒有。

國民黨新北市長參選人李四川（持麥克風）為軍公教年金改革抱屈，他說，這次選舉，最重要就是創造讓公務人員敢做事的環境。（記者黃政嘉攝）

現場逾百位從公職退休的人員力挺國民黨新北市長參選人李四川「凍蒜」。（記者黃政嘉攝）

全國公軍教警消聯合總會今於國民黨新北市黨部舉行「力挺李四川團結大會」。（記者黃政嘉攝）

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