鄭麗文是票房毒藥？李四川新北造勢 兩人同台約30秒

「力挺李四川團結大會」於國民黨新北市黨部舉行，國民黨主席鄭麗文（黑外套）與新北市長參選人李四川（白襯衫）兩人短暫同台約30秒，未有太多互動。（記者黃政嘉攝）

全國公軍教警消聯合總會今於國民黨新北市黨部舉行「力挺李四川團結大會」，國民黨主席鄭麗文與新北市長參選人李四川兩人短暫同台約30秒，未有太多互動，鄭麗文砲轟民進黨、總統賴清德頑強抵制國民黨要求改善軍公教警消的待遇，羞辱軍公教警消，喊出「2028下架民進黨、下架賴清德」。

李四川致詞完恰逢鄭麗文進場，兩人在台上簡短相互說幾句話，李四川隨即趕行程離去，兩人連合照時間也沒有。

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鄭麗文說，軍公教警消沒有士氣、沒有尊嚴、沒有好的待遇，哪來的國家防衛韌性與國家安全？是誰口口聲聲在喊要注重防衛韌性，卻每天在羞辱軍公教警消？是誰每天喊台灣的防衛安全，當國民黨要求改善軍公教警消的待遇時，卻頑強抵制，即便國會多數三讀通過，依舊不願依法行政，破壞憲政、藐視國會，是誰破壞台灣民主、掏空台灣民主，破壞台灣憲政？難道不是執政的民進黨嗎？是不是賴清德、卓榮泰、民進黨？

她強調，「台獨」兩個字就摧毀了台灣的安全，兩國論直接把台灣逼向戰爭的邊緣，去中國化直接製造台灣莫須有的仇恨跟對立，今天站在台澎金馬，是誰永遠無怨無悔奉獻青春，甚至是生命在保衛台澎金馬，難道不是軍公教警消嗎？軍公教警消不只是是國家的後盾，更是跟國民黨一條心、同血脈，「是我們的一家人」，國民黨不只是做軍公教警消的後盾，「我們就是軍公教警消」。

鄭麗文力挺李四川說，他有高雄市、台北市政經驗，為了強強聯手，北北再加基桃打造出國際化的、真正進步的北台灣的，這中間最重要的靈魂角色就是新北市，所以「川伯、他是帶錘子要來做事的，40年的公務員，沒有瑕疵，絕對經得起考驗，「自己的兄弟要接下新北市的重責大任，任重道遠」，感謝新北市民對國民黨的信任，未來李四川團隊只會加倍付出，她疾呼，這次的選舉，新北市一定要選的好、選的漂亮、要選的大贏，讓國民黨團隊全壘打。

鄭麗文離開時，面對媒體詢問是否覺得自己是票房毒藥、與李四川同台時間太短暫等問題皆未回應。

「力挺李四川團結大會」於國民黨新北市黨部舉行，國民黨主席鄭麗文（黑外套）與新北市長參選人李四川（白襯衫）兩人短暫同台約30秒，未有太多互動。（記者黃政嘉攝）

國民黨主席鄭麗文（拿麥克風）砲轟民進黨、總統賴清德頑強抵制國民黨要求改善軍公教警消的待遇，喊出「2028下架民進黨、下架賴清德」。（記者黃政嘉攝）

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