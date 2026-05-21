謝志偉暗酸藍白「老共至少不會删我們的國防預算」 網諷：內賊比敵人更無恥

行政院去年11月提出1.25兆元國防特別條例預算，在立法院被藍白聯手大砍4700億元。圖為立法院日前三讀通過藍白共推的7800億國防特別條例，在野兩黨隨即召開記者會。（資料照）

行政院去年11月提出1.25兆元國防特別條例預算，在立法院被藍白聯手大砍4700億元，引發各界議論。駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉指出，他在歐洲議會會與不同國家的議員會面，有時也會碰到中國的外交人員也在同場合出現，謝志偉稱「這些老共雖然會派戰機、軍艦威脅我們的安全，但是，他們至少不會删擋我們的國防預算」、「我忽然又覺得他們沒那麼面目可憎了」，不過他也質疑「難道這是一種要我們接受老共和統的認知戰嗎？」網友對此也諷刺「內賊比敵人更無恥更可惡」。

謝志偉在臉書發文指出，在法國史特拉斯堡（Strasbourg，歐洲議會比利時布魯塞爾外的另一議場所在地）密集地和幾位歐洲議會議員會面晤談。有的在他們的辦公室裡面，有的在議場的咖啡廳裏。中國駐比利時及法國大使館也派出多人和議員會面。一樣，有的在辦公室裡，有的在議會咖啡廳裏。

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謝志偉表示，「我們告訴關心台灣安全的議員朋友，中國如何在台海威脅台灣，以及同時對日本、菲律賓的騷擾」。有幾次，就旁邊兩桌外，中方外交人員也在和議員會面談事。當然，試圖說服對方「台灣屬於中國，因此不能排除用武力解決台海問題，也希望議員們別訪台」。有些議員會偶爾透露這些內容給他們。

謝志偉形容，「我們前後所看到、瞄到的那些中方外交人員總計八個，有男有女。有的就坐在隔兩桌旁」、「有幾次，我不經意地斜眼瞄過去，想到他們的解放軍近年來一再加劇舉行威脅台灣的軍事演習，就覺得眼前這夥人看起來，個個都是兇神惡煞般地面目猙獰。沒錯，根本就是我們的敵人」。

謝志偉直言，「於是，瞬間，我感到，肚子似乎有一把火要冒上來」、「但是，我繼而再想到，敵人歸歸敵人，這些老共雖然會派戰機、軍艦威脅我們的安全，但是，他們至少不會删擋我們的國防預算」。

謝志偉在文末也指出，「這時，我忽然又覺得他們沒那麼面目可憎了。思及此，我心頭一驚，自問，難道這是一種要我們接受老共和統的認知戰嗎？」

對此網友也直言「內賊比敵人更無恥更可惡」、「說得好、台灣人要覺醒，沒有武器和支那土匪有得談嗎？」、「小孩才做選擇，兩種我都不要，藍白滾出立法院，共產黨滾出這世界」、「最可惡的始終是藍白」。

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