楊寶楨退黨、周曉芸選桃園 張育萌諷：「嫡系」到哪都能選

民眾黨內鬥風暴不斷擴大，前發言人楊寶楨（左）昨晚間也發聲明宣布退黨，而原本想選桃園龜山的曾姸潔被逼走後，昨日民眾黨也正式提名周曉芸（右）。（圖擷自臉書）

民眾黨內鬥風暴不斷擴大，前發言人楊寶楨昨（20）日晚間也發聲明宣布退黨，理由還寫下「不認同黨內的霸凌文化」。台灣青年世代共好協會理事長張育萌諷刺「恭喜黃國昌求仁得仁，鬥走的人又+1」。他也提到，原本想在桃園市龜山選區競選市議員的曾姸潔被逼走後，昨日民眾黨正式提名周曉芸，大酸「嫡系子弟兵從金門選回本島，再跨兩個直轄市，就是堅持要選、到哪都可以選。民眾黨真是不簡單」。

楊寶楨有意角逐台中市東南區市議員，日前揚言若黨不提名她不排除退黨參選，主席黃國昌則透過直播暗罵。昨日晚間楊寶楨發聲明退出民眾黨，並宣布以無黨籍身分獨立參加台中市東南區市議員選舉，引發外界議論，網紅四叉貓也表示「楊寶楨也退黨了......黃國昌把民眾黨洗成他喜歡的樣子，真有以前時代力量的既視感」。

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張育萌在臉書發文指出，昨日上午黃國昌上王淺秋的廣播。開錄前閒聊被全程直播，王淺秋問黃國昌「問你選情的事情，寶寶那個事情？」當時黃國昌很囂張地說「那有什麼好談的？第一次看到有人選舉是在媒體上放話選的。」後續楊寶楨正式退黨，張育萌也酸「恭喜黃國昌、賀喜黃國昌！求仁得仁」、「黃國昌鬥走的人又 +1」。

張育萌表示，楊寶楨正式秀出退黨聲明書，特別在理由勾選「其他」，寫「不認同黨內的霸凌文化，路線已不同，決定獨立參選。」楊寶楨心意已決，就是會脫黨選台中東南區。張育萌直言，楊寶楨不只是元老級黨員，還是繳10000塊的終身黨員欸。他也提到，「好可憐，多繳的黨費大概也不會退了」。

張育萌也指出，民眾黨原本在龜山選區，把曾姸潔逼走，害她現在脫黨去選已經有張志豪的大安文山選區。昨日民眾黨正式提名龜山選區的候選人，就是原本在三蘆的金門小姐姐周曉芸！張育萌直言「三重蘆洲被『家樂福先生』陳彥廷民調贏走之後，現在周曉芸正式參選桃園龜山！」

張育萌諷刺，民眾黨在黃國昌的帶領下，真的人才濟濟——像周曉芸這種嫡系子弟兵，可以金門落選後，改當黃國昌三蘆區主任，爆冷敗給陳彥廷，再轉戰龜山。從金門選回本島，再跨兩個直轄市，就是堅持要選、到哪都可以選。民眾黨真是不簡單。

民眾黨內鬥風暴不斷擴大，前發言人楊寶楨昨晚間也發聲明宣布退黨，理由還寫下「不認同黨內的霸凌文化」。（圖擷自臉書）

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