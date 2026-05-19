在野騙術現形！沈伯洋揭藍白「精準封殺」國防3面向

立法院會19日下午邀請行政院長卓榮泰（左）針對「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項」提出專案報告，國防部長顧立雄（右）一同列席備詢。（記者羅沛德攝）

行政院長卓榮泰今天赴立院提出軍購特別條例專案報告。民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋質詢時，揭露藍白對國防指揮管理與AI整合系統、無人機、台美合作等三大面向的精準封殺，並直言在審軍購條例時，在野黨稱無人機產業可改編列至年度預算，卻又在近日預算審查時提案刪、凍，根本就是個騙術。

沈伯洋指出，這次軍購條例通過的同時，是刪減了將近四成多快五成的金額，重點不是金額，而是它有一些項目不給購買，包含指揮管理與AI整合系統、無人機、台美合作、彈藥儲備等，這些都是不對稱戰力的一環。

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他比喻，這就像買了一台電腦，滑鼠、鍵盤、記憶體都可以組裝，卻不給灌Windows 操作系統，甚至不准裝防火牆。指管系統就如同軍隊的大腦，有了它，飛彈、彈藥才能發揮整體戰力、形成有效防衛網。

沈伯洋進一步詢問，指揮管理與AI整合系統，佔1.25兆軍購條例的金額比例多少？顧立雄說明，就金額來講，這個系統在特別預算中佔的比例並非特別高，但是屬於整體防衛作戰需求中關鍵性項目，遭到刪減的話會讓不對稱戰力鏈造成中斷。

沈伯洋提及，最近在審查國防部今年度預算，就發現總預算中陸軍、海軍、空軍、資通電、參謀本部各所屬單位通信電子與資管分支計劃遭大幅凍，有凍結30%、全案凍結甚至是減列1億等，這些全部都與指管戰力有關，可以看出在野立委是完全在針對國軍的指揮管理系統。

「從特別條例不通過，不是佔很大金額的指揮管理系統，到年度預算要擋下相關指管戰力！」沈伯洋質疑，說這個是要監督，他實在不太相信，因為這太精準了。就如同，其他東西給你買沒關係，但不給你指揮、不給你下指令。

針對軍購條例沒有納入無人機產業，藍白宣稱「編到年度預算就好了」。沈伯洋批評，首先，為了要扶持產業本來就是跨年度的計畫；再者，年度預算額度已經沒有那麼多了。然而，以陸軍司令部的無人載具預算為例，總額8億元預算，被提案減列7億元，連基層官兵的無人機飛行訓練費用，也被一併拔除，研發無人機費用5億元也被提案刪除。

沈伯洋怒斥，在野黨在審軍購條例的時候說，把無人機編到年度預算，在年度預算時又提案要刪，這根本就是個騙術，根本不想要無人機、無人載具在台灣發展。

行政院長卓榮泰也說，只要心存台灣，要保衛台灣，就要給小孩營養，就要給國家國安，這個心情大家如果一致的話，台灣就可以永續生存下去。

最後在台美合作部分，沈伯洋續指，美國是我國最堅實的民主盟友，雙邊人員交流與技術移轉，對台灣國防自主至關重要。不料，在野黨在特別條例裡將其拿掉後，到了年度預算又繼續精準追殺，要把交流砍斷。

沈伯洋總結，藍白從特別條例開始，把非紅供應鏈拿掉、把台灣之盾拿掉、把無人機產業拿掉，他們不想要讓政府扶植本土產業、不想要有台美合作這整件事情，對台灣的影響非常的大。

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