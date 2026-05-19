獨家》綠營竹北東區縣議員初選 協調敲定採全民調6爭4提名

年底新竹縣議員第二選區竹北市東區相當競爭，民進黨新竹縣黨部今天協調確定初選採全民調決定4位提名人選。（記者廖雪茹攝）

2026年九合一地方選舉，新竹縣議員選舉以第二選區的竹北市東區最競爭，民進黨新竹縣黨部黨內初選歷經4次協調，今天6位擬參選人達成共識，同意採全民調方式一較高下，黨部預計6月初進行電話民調，決定4位提名人選。

除了第二選區，第三選區湖口擬提名1人，除了何建樺爭取連任，還有前議員余筱菁回鍋參選；經協調後，考量湖口有1席婦女保障名額，決議開放參選。前述2項決議將報請黨部執行委員討論，通過後呈報中執會同意備查。

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民進黨新竹縣黨部於5月4到8日辦理2026年地方選舉提名登記。其中，縣議員第二選區竹北市東區擬提名4席，但有6人完成登記，除了爭取連任的議員歐陽霆、蔡蕥鍹，還有邵啟月、陳禹同及范格菱等3名竹北市民代表轉換跑道，以及政壇新人、竹北市長鄭朝方秘書蘇愛婷，形成6搶4的競爭局勢。

黨部表示，經由選對會主席蘇仁鑑主持、歷經4次協調會，議員第2選區6位擬參選人同意，以民調決定4位提名人選，民調公司預計下週召開說明會，民調時間預定6月1日到5日間進行，最慢5日確定，得票率、支持度前4高者，可望獲得黨的提名。

據悉，由於民進黨竹北市長人選尚未確定，外傳若市長鄭朝方挑戰縣長選舉，不排除由現任議員投入、但也可能由中央指派空降，各種揣測，讓竹北東區議員提名格外受矚目；4次協調過程，6人一度意見分歧，有人主張民調、有人支持開放參選，今天終於敲定採全民調。

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