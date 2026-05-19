美退出後首屆世界衛生大會 石崇良曝「感覺像被中國監視」

衛福部長石崇良帶領交流團前往世界衛生大會。（圖為衛福部提供）

美國今年正式退出世界衛生組織（WHO），相關會議與活動主導權因此落入中國手中，近日於瑞士日內瓦舉辦的世界衛生大會（WHA）中，我國仍組成行動團赴當地交流，但衛福部長石崇良指出，今年私底下仍感受到來自中方的壓力，尤其在今年健走活動期間，感覺周邊似乎有中方派來的人在監視。

因美國退出WHO，今年其代表團沒有部長級官員出席活動，石崇良指出，雖今年沒有美國參與，我國代表團仍持續與許多國家交流，就雙邊洽詢方面，也沒有受到明顯的影響，且代表團成員也積極參與相關技術性會議或周邊論壇，另也打破以往會議室內的正式會談方式，同時透過餐會形式等與友邦互動。

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然而，石崇良坦言，雖然代表團與理念相近國家互動時，有很多理念相近國家表達支持台灣參與WHA，但私底下仍有感受到來自中方的壓力，尤其今年參與大會登場前夕的官方健走活動時，「感覺好像周邊比較有一些類似中國方面派來的人在旁邊監視我們的行動。」

「如果說沒有（來自中國的）壓力，倒也不是全然沒有」，石崇良也提到，台灣醫界聯盟歷年來都會以民間團體的身份舉辦「台灣之夜」，作為WHA周邊的民間活動，過去都會有友邦國家、友好團體前來參與，但今年可以感受到參與的國家與團體明顯減少，多少可能與中國壓力有關。

石崇良說，對於今年WHA我國仍然沒有收到邀請函，代表團已經在WHA開幕前一天下午召開國際記者會，對於此事表達嚴正抗議，同時也依循正式管道遞交抗議信給WHO秘書長譚德塞，要求WHA應該含納台灣，讓台灣以觀察員的身份參與相關會議。

此外，石崇良表示，除透過抗議活動表態外，今年代表團也於周邊活動積極展現台灣實力，透過4場專業論壇分享醫療韌性、智慧醫療、癌症防治及C型肝炎防治，響應「重塑全球健康：攜手共擔責任」的主題，並表達台灣願意分擔世界公衛的責任，把健康議題成果分享給全球。

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