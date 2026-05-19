彈劾賴清德今投票！蔡其昌：「一致投反對」國人不樂見在野搞鬥爭

民進黨團總召蔡其昌。（資料照）

由藍白陣營發起的總統彈劾案今日（19日）投票，立法院民進黨團總召蔡其昌上午受訪時表示，民進黨團成員會一致投下反對票，國人同胞現在在乎的是朝野可不可以一起打拚經濟，來拚民生，社會大眾不希望看到在野黨拚政治、搞鬥爭。

蔡其昌指出，賴總統的民調持續上升，在外交方面想辦法突破對岸的封鎖，讓世界看見台灣，在經濟上，台灣也是世界前20大的經濟體、股票市值衝上世界第六，民眾感受得到台灣的半導體、AI已成為世界不可或缺的經濟發展最重要的成分。

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黨團幹事長莊瑞雄補充，民進黨的態度非常的清楚，不樂見立法院這種政治上的一個鬥爭，對於整個國家沒有任何的一個幫助，尤其是國民黨主席鄭麗文在前陣子要到中國去跟習近平見面的時拋出要跟賴總統來會面，降低朝野之間緊張的一個氣氛；另外一方面又在立法院又發動了彈劾案。

莊瑞雄強調，彈劾案在整個憲政設計上是非常嚴肅的一件事情，國民黨把它當成兒戲，民主進步黨就不奉陪；不過，今天涉及到投票的時候，民主進步黨還是要來表達一致反對的立場。民進黨期待的是大家共同聚焦在於整個國家安全、經濟上的發展，這種政治惡鬥、口水之戰就省省吧。

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