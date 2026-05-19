中國於WHA重申一中 林世嘉駁：2758號決議未處理台灣獨立問題

第79屆世界衛生大會（WHA）18日在瑞士日內瓦召開。（法新社）

第79屆世界衛生大會（WHA）昨（18）起登場，並於昨日進行「二對二辯論」，友邦帛琉、巴拉圭為我國執言，中國與巴勒斯坦則重申支持一中原則。對此，長年推動我國參與世衛組織（WHO）的台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉指出，中國無論拿出聯大第2758號決議、WHA25.1號決議為一中三段論背書，皆無法否認台灣是獨立民主政府的客觀事實；台灣公衛表現足為楷模。

林世嘉表示，WHO上中國不論怎麼拿聯合國2758號決議、WHA25.1號決議來為一中三段論背書，都無法否認的客觀事實，台灣是一個獨立的民主政府，不是中國可以代表。一中三段論為中國所主張的世界上只有一個中國、台灣是中國的一部分、中華人民共和國是中國唯一的代表。

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林世嘉指出，中國口口聲聲宣稱台灣才是「分裂」和改變現狀的一方，但真正的現狀是，海峽兩岸分別是民主獨立又健康的台灣和中國，中國才是那個想要改變現狀、統一兩岸的秩序破壞者，而世衛場域也只是中國操作聯合國體系、國際法秩序的又一次動作。

林世嘉表示，台灣公衛醫療與健保體系全球知名，而「晶片之島」更是全球智慧醫療發展的關鍵驅動力，所以本年度台灣在世衛大會的日內瓦舉辦眾多活動，推廣智慧醫療、提前5年消除C肝的重要成就等，是因為台灣的公衛表現足為楷模。

在二對二辯論中，帛琉副總統兼衛生部長歐宜樓（Raynold Oilouch）發言也指出，聯大第2758號決議及世衛大會第25.1號決議均未提及台灣、未決定台灣的地位，也未授權其他政府在聯合國體系或WHO中代表台灣。任何企圖援引這些決議，以阻撓台灣國際參與的行為，皆是對國際法的刻意扭曲與誤用。

巴拉圭衛福部次長歐德亞多（Jose Ortellado）則重申巴拉圭代表團堅定立場指出，台灣應獲邀以觀察員身分參與WHA，並有意義地參與WHO各項會議、機制及活動。

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