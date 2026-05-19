列藍白5大惡行國會亂不完 民進黨：還有臉提彈劾賴總統？

立法院會今（19日）舉行總統賴清德彈劾案的記名投票，朝野甲級動員迎戰。民進黨列舉國民黨與民眾黨五大破壞議事與憲政體制的行為，而這場彈劾案顯然不會通過，卻是浪費大量社會關注的政治作秀，「藍白國會亂不完，還有臉提彈劾？」

​「這場政治作秀、打假球般的彈劾案，罪魁禍首，就是國民黨團總召傅崐萁和民眾黨主席黃國昌。」民進黨今透過臉書表示，在「傅黃體制」把持下，國民黨立委全被綁架、民眾黨立委自甘成為被摸頭的小藍。兩年來，大藍小藍根本不在乎國家正常運作，踐踏正當程序的離譜行徑一個接著一個。

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據此，民進黨盤點，第一是強推爭議法案，藍白一再提出侵害權利分立、癱瘓憲政機關、違反公平正義的爭議法案，其中國會濫權法案、憲訴法，已經一一被憲法法庭宣告違憲，但藍白卻還不知收斂。財劃法惡修、不當黨產解套、衛星廣播電視法護航紅媒等惡法，行政院只好不副署。

民進黨說，二是沒收討論程序，對於高度爭議的法案，藍白總是逕付二讀、協商過水，最後再黑箱表決。還曾多次發生「投票前」才拿出的新版本，導致法案缺乏嚴謹討論，甚至數字算錯、條文寫錯的荒謬情況。也因為沒收討論，至今藍白在程序委員會阻擋國安法案交付審查，已累計將近900次。

第三是拖延預算審查，民進黨回顧，去年度中央政府總預算被藍白亂刪、亂凍，今年度總預算更一路拖延8個月，最近才剛交付審查，到現在一年都快過一半了，還沒審完，「眼看明年度總預算即將提出，難道要把兩份預算書撞在一起嗎？」

民進黨續指，四是惡意杯葛人事，從司法院大法官、NCC委員、中選會委員、檢察總長到公視董監事，不論提名人選資歷多豐富、社會聲望多崇高，只要不是藍白的人選，只要不附合藍白干預司法獨立的言論就封殺。國家公器與納稅人權益，都成為政治報復的犧牲品。

最後則是延會護航犯罪，民進黨批評，藍白立委一邊不認真開會，一邊又不斷延會，屢次創下「立法院最常會期」記錄，原因很簡單，就是為了用「會期保護傘」掩護涉嫌犯罪、正被檢調偵辦的高金素梅、顏寬恒、鄭天財、陳超明等立委，讓這些人避免被羈押。

針對彈劾理由，民進黨質疑，國民黨立委葛如鈞竟指稱「7成民眾使用免費AI工具」是彈劾理由，完全是來亂的。上演這一場明知不會過的彈劾案，代價是什麼？是被阻擋的國家防衛，是被拖延的民生預算，是杯葛政府人事，是被犧牲的人民福祉。

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