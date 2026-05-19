市政出包卻南下跑攤 詹凌瑀酸蔣萬安「落跑市長」

台北市長蔣萬安。（資料照）

台北市長蔣萬安昨赴雲林考察營養午餐食材，趁機與同黨籍雲林縣長張麗善、下屆市長參選人張嘉郡合影，被外界質疑以市政名義在為輔選試水溫。對此，媒體人詹凌瑀表示，一個是出事就落跑外縣市、只會對市民搞政治清算的現任市長；一個是天還沒亮就在市場走動、認真提出雙北願景的政治人物，誰把人民放在心上，誰又只把市民當作政治操作的籌碼，真的高下立判。

詹凌瑀在臉書PO文表示，台北市萬華第一魚果市場改建，原本應該是讓攤商和市民有更好環境的建設，結果現在卻搞到附近住戶房屋龜裂，裂縫大到連手掌都能直接伸進去。遇到這種嚴重的鄰損，攤商和住戶焦急反映，等到的卻不是蔣萬安市府的解決方案，而是宛如報復性的秋後算帳。

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詹凌瑀指出，市府不去查建商中華工程有沒有施工不當，反而凌晨3點派人去對攤商查水表，短短18天內就查了4次，連國民黨自家議員鍾小平都看不下去，痛批這是官商勾結的最明顯典範，那我們的蔣市長這時候人在哪裡？台北市市政亂成一團，他卻突然加上行程，用視察營養午餐當藉口，上班時間跑到雲林去幫人輔選包肉粽，市政擺爛放著不管，輔選倒是跑得比誰都勤快，解決提出問題的人，效率永遠比解決問題本身還要高，這就是大家選出來的台北市長嗎？

詹凌瑀續指，反觀沈伯洋和蘇巧慧，人家是清晨就腳踏實地走到魚果市場，去傾聽攤商和基層民眾的聲音，沈伯洋提出的雙北共好概念非常有高度，他把雙北比喻成一個生態系中的不同大樹，各有特色但根與養分緊密相連。這才是真正能帶動城市互相扶持、一起進步的願景，而不是那種由上而下、充滿政治算計的雙北共治。

詹凌瑀直言，一個是出事就落跑外縣市、只會對市民搞政治清算的現任市長；一個是天還沒亮就在市場走動、認真提出雙北願景的政治人物，誰把人民放在心上，誰又只把市民當作政治操作的籌碼，真的高下立判。台北市民值得更好的對待，而不是一個遇到問題就往外縣市躲的無能市長。

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