林楚茵轟藍白鬼遮眼：民進黨早說過台灣是主權獨立國家

民進黨立委林楚茵。（資料照）

民進黨台北市長參選人沈伯洋強調台灣現狀是主權獨立的國家，被台北市長蔣萬安質疑「民進黨要刪除台獨黨綱？」對此，民進黨立委林楚茵表示，藍白狂炒冷飯，不斷拿著「民進黨廢除台獨黨綱」的假議題大做文章，企圖混淆視聽，事實只有一個，而且非常清楚：早在1999年，民進黨就已經通過了《台灣前途決議文》！

林楚茵在臉書PO文表示，農曆七月還沒到，藍白就在鬼遮眼！最近藍白狂炒冷飯，不斷拿著「民進黨廢除台獨黨綱」的假議題大做文章，企圖混淆視聽。楚茵必須說，裝睡的人真的叫不醒！事實只有一個，而且非常清楚：早在1999年，民進黨就已經通過了《台灣前途決議文》！

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林楚茵指出，拿出文件讓藍白文盲再看一次：台灣是一主權獨立國家，任何現狀的改變，都必須由台灣2300萬人民共同決定，賴清德總統也多次強調，台灣已經是一個主權獨立的國家，國號叫中華民國，不需要另外宣布獨立。

林楚茵續指，《台灣前途決議文》不僅是民進黨的明確主張，也符合當前台灣社會的最大公約數。藍白政客刻意無視這項已經確立近30年的歷史共識，死抓著舊議題不放，說穿了，就是為了迎合中共的統戰論述，可悲的國民黨主席鄭麗文面對習近平連「中華民國」都不敢講，根本是心裡有鬼！

林楚茵直言，台灣的未來，只有2300萬台灣人民有權決定，絕不是藍白用「鬼遮眼」的政治話術與認知作戰就能輕易操弄的！

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