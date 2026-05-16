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    首頁 > 政治

    前澳洲總理陸克文：武統台灣失敗 習近平將被迫下台

    2026/05/16 08:55 記者鍾麗華／台北報導
    前澳洲總理陸克文表示，武統台灣若失敗，習近平將被迫下台。（美聯社資料照）

    前澳洲總理陸克文表示，武統台灣若失敗，習近平將被迫下台。（美聯社資料照）

    過去各界曾指2027年是中共侵台的關鍵時點，不過，美國情報圈今年3月評估，中國目前沒有2027年入侵台灣計劃，也沒有設定統一的既定時間表。前澳洲總理陸克文（Kevin Rudd）在其新書就指出，武統台灣若失敗，習近平將被迫下台，中共政權合法性也將面臨直接挑戰。

    美國總統川普15日結束訪中行程，搭乘空軍一號返國途中接受媒體訪問時透露，中國國家主席習近平在雙邊會談中，曾當面詢問美方若中國對台動武，美國是否會出兵協防台灣。對此，川普並未正面表態，僅表示「只有我一個人知道答案」。

    對於中共是否侵台，陸委會在最新的「大陸情勢季報」指出，美國情報圈（Intelligence Community，IC）今年3月發布《2026年威脅評估報告》指出，「中國領導人目前沒有2027年入侵台灣計劃，也沒有設定統一的既定時間表」。然而，中方曾強調實現統一台灣對其在2049年完成「民族復興」目標至關重要。

    報告認為，北京對台動武將考慮多種因素，包括解放軍的戰備狀態、台灣的行動和政治局勢，以及美國是否會為台灣提供軍事干預。中共官員意識到，對台灣進行兩棲入侵將極具挑戰性，且失敗風險高，尤其是在美國干預的情况下。2026年期間，北京繼續尋求在避免衝突的情况下為最終與台灣實現統一創造條件，且傾向於盡可能以非武力方式實現統一。

    報告指出，中國的目標是主導其所在地區，挑戰美國的領導地位，提升自身的多邊和經濟影響力，並加強軍事實力，視美國為主要戰略競爭對手。北京同時認為，與美國建立有成效且穩定的經濟關係於己有利，並以此為優先事項，這體現在習近平與川普總統達成釜山協議（2025年釜山川習會）所採取的立場與態度。

    前澳洲總理陸克文在其新書《論習近平：習近平的馬克思主義民族主義如何形塑中國與世界？》指出，中共現階段處理台灣問題最有可能的情境是在2020年代持續對台威懾，避免戰爭。若習近平試圖武統台灣，卻遭軍事潰敗，他將被迫下台；攻台失敗將視為最大國恥，中共政權合法性也將面臨直接挑戰。

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