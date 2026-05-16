國民黨內訌大爆發 詹凌瑀酸：核彈級火力夠把自家炸成廢墟

前中廣董事長趙少康（左）國民黨主席鄭麗文（右）。（資料照）

國民黨15日舉辦內部空戰執行力培訓課程，主席鄭麗文擔任主講人，不僅大酸前中廣董事長趙少康講話沒人信，更指涉前任黨主席把國民黨「敗光光」，還說自己已經搞定北京，訪美再搞定華盛頓，選舉就好選了。對此，趙少康回應，「恭喜鄭麗文戰力無邊，發揮強大空戰威力」。對此，媒體人詹凌瑀表示，看來國民黨這局根本不需要別人出手，光靠這波黨內互打的核彈級火力就夠把自家陣營炸成廢墟了。

詹凌瑀在臉書PO文表示，昨天政壇最歡樂的戲碼，絕對是國民黨這齣自相殘殺的宮鬥大戲，劇情發展真的比八點檔還荒謬。原本以為今天國民黨辦的只是一場普通的內部培訓課程，結果竟然變成現任主席鄭麗文的個人炎上脫口秀。

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詹凌瑀指出，這位大姐一拿麥克風直接開大絕，無差別地圖炮狂轟黨內大老。先是嫌趙少康超難溝通，順便補刀說根本沒人想聽他講話，接著鄭麗文又突然關心起馬英九的身體，叫家屬快點把老人家帶回家休息，別再讓他出來上新聞，最後她還一竿子打翻所有人，痛批國民黨這10年來百廢待舉，家產全被前面的人敗光光。這下子可好，從朱立倫、江啟臣到當初最挺她的洪秀柱，歷任主席通通被她認證是敗家子。

詹凌瑀續指，被這樣當面洗臉，戰鬥藍教主趙少康哪裡吞得下去，發了一篇高級酸長文回敬，表面上狂讚鄭麗文戰力破表，還幫她畫了張比天還大的餅，說她一個人就能搞定北京、擺平華盛頓，接下來還要會見川普，這簡直是要拿諾貝爾和平獎、帶領中華民國重返聯合國的節奏。

詹凌瑀直言，這種極致捧殺的套路真的太「促咪」了，字字句句都在酸鄭麗文自我膨脹到宇宙邊界。看來國民黨這局根本不需要別人出手，光靠這波黨內互打的核彈級火力就夠把自家陣營炸成廢墟了，大家板凳拉好雞排切好，看這齣百年大黨的喜劇明天還要加碼演哪一齣。

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