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    首頁 > 國際

    稱與習近平整晚聊台灣 川普：我任內中國不會攻台、卸任後有可能.....

    2026/05/16 09:55 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普和中國國家主席習近平的峰會落幕，川普在接受《福斯新聞》專訪時指出，他認為只要在他任內，中國不會對台灣發動攻擊，並稱在他卸任後，中國就有可能做些什麼。（美聯社）

    美國總統川普和中國國家主席習近平的峰會落幕，川普在接受《福斯新聞》專訪時指出，他認為只要在他任內，中國不會對台灣發動攻擊，並稱在他卸任後，中國就有可能做些什麼。（美聯社）

    美國總統川普和中國國家主席習近平的峰會落幕，川普在接受《福斯新聞》專訪時指出，他認為只要在他任內，中國不會對台灣發動攻擊，並稱在他卸任後，中國就有可能做些什麼。不過他也強調，希望中國與台灣的局勢能維持現狀，不希望有人因為覺得有美國支持就宣稱要走向獨立。

    川普在《福斯新聞》15日傍晚播出的專訪中透露，從他認識習近平的那天起，台灣議題始終是他最重視的事情，川普還稱他與習近平整晚都在聊這件事，「我想我現在對台灣的了解，大概比對其他任何國家都還要多」。

    川普也強調，他認為只要他還在，中國就不會做些什麼，並稱在他卸任後，中國就有可能做些什麼。川普也稱，他不確定如果維持現狀，中國會不會做些什麼，但他直言獨立很冒險，希望能維持現狀。

    針對專訪主持人詢問「在您與習近平主席會晤之後，台灣人民應該感到更安全還是更不安全？」川普則回應「持平（Neutral）。這件事已經持續很多年了。」他也重申美國對台政策「沒有任何改變」，並指「我不希望有人去搞獨立，然後美國還要飛越9500英里去打仗」、「我不想要那樣。我希望他們冷靜下來。我希望中國冷靜下來」。

    針對是否批准對台的數十億美元軍售，川普也表示：「我可能會批准，也可能不會，我們不想看到戰爭」。他也強調，「如果維持現狀，我認為中國會接受。但我們不希望有人說：『讓我們走向獨立吧，因為美國會支持我們』」。

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