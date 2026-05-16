川普未就台灣議題對習近平做出承諾 親曝對台軍售進度

美國總統川普認為對台140億美元軍售是很好的談判籌碼，並指出中國應可接受維持現狀。（美聯社）

美國總統川普在川習會結束後接受《福斯新聞》主持人貝爾（Bret Baier）的專訪，強調對台灣140億美元軍售是很好的談判籌碼，並指出中國應可接受維持現狀。

據《福斯新聞》報導，美國國會去年已通過該軍售案，但白宮尚未批准，川普受訪時指稱他對於軍售「可能會點頭，也可能不會（I may do it, I may not do it）」。

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川普說，「我們並不想要看到戰爭（We’re not looking to have wars）」，並透露他認為「中國應該能接受維持現狀（If you kept it the way it is, I think China is be OK with that）」。

川普同時也表示，他不希望看到有人說「因為美國支持我們，所以我們要獨立」，他強調中、台雙方都必須冷靜下來（I want them to cool down）。

川普（Donald Trump）昨天結束中國訪問，返美途中在總統專機空軍一號（Air Force One）上向隨行媒體表示，他和中國國家主席習近平針對台灣議題「談了很多」，但他未就台灣議題對習近平作出承諾。

川普對是否將批准延後通知美國國會的140億美元對台軍售，不置可否。只說自己很快會做決定，並會與「治理台灣的人」聊聊，令外界好奇，是否意味川普有意與賴清德總統通話？

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