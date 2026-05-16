對台軍售將定案 美官員：川普2.0批准總額已超拜登

一名美國資深官員對此僅回應表示，川普去年底批准價值111億美元的對台軍售案，過去一年批准總額已超過拜登政府4年總和。（美聯社）

川習會落幕，美國總統川普今天表示，很快會針對對台軍售案做出決定，還稱將和「治理台灣的人」談話。一名美國資深官員對此僅回應表示，川普去年底批准價值111億美元的對台軍售案，過去一年批准總額已超過拜登政府4年總和。

川普（Donald Trump）今天結束北京訪問，返美途中在總統專機空軍一號（Air Force One）上向隨行媒體表示，他和中國國家主席習近平針對台灣議題「談了很多」，但他未就台灣議題對習近平作出承諾。

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媒體問及美國對台軍售，川普表示，兩人有討論軍售議題，他很快會對此做出決定，他還說，將與「目前治理台灣的人」談話，但未說明所指對象是誰。

對於中央社記者詢問川普是否計劃和台灣總統賴清德談話等議題，一名美國資深官員透過電子郵件以背景方式僅回應表示，「如同川普總統所言，他將在短時間內，針對新的對台軍售案做出決定」。

這名官員提及，川普去年12月批准價值111億美元的對台軍售，「與美國自1950年代以來的政策一致」，但未具體說明所指政策為何。

官員還說，川普第一個總統任期內批准的對台軍售總額超過其他任何一位美國總統。而川普第二個任期內，他在第一年所批准的對台軍售總額累計已超過拜登（Joe Biden）政府4年的總和。

根據美台商業協會（US-Taiwan Business Council）針對歷任美國總統對台軍售的統計，柯林頓政府累計總額為87.02億美元，小布希政府為156.14億美元，歐巴馬政府為139.62億美元，川普1.0為182.78億美元，拜登政府為83.77億美元，川普2.0至今為114.35億美元。

川普這次訪問中國之前，美國多位跨黨派國會議員致函川普，籲盡快推動價值140億美元但延宕已久的對台軍售案。

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