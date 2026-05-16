密室逃脫員工扮鬼勒頸亡 周軒看北市府新聞稿氣炸：人走了才大動作稽查

「邏思起子」密室逃脫的女員工，本月10日工作時遭繩勒頸窒息，送醫搶救於昨天不治，密室逃脫遊戲場域的安全問題，引發社會關切。（圖擷取自「邏思起子」官網）

「邏思起子」密室逃脫的女員工，本月10日工作時遭繩勒頸窒息，送醫搶救於昨天不治，密室逃脫遊戲場域的安全問題，引發社會關切。政治工作者周軒發文砲轟北市府，「人都走了，才要搞這麼大動作的稽查嗎？」、「昨天才說這個業者兩間店都是違規使用？那台北市政府你們過去這段時間到底在幹嘛？」他也怒批「非要等到發生不可挽回的事情，蔣萬安你才要動一下嗎？官僚殺人，莫此為甚啊！」

周軒在臉書發文指出，一條29歲的生命走了。密室逃脫，在這場遊戲裡面，來玩的客人都逃脫了，但是29歲的她，卻沒有逃出來。

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周軒感嘆，那條繩子原本只是用來嚇人，沒想到，她卻被這條繩子帶走生命。昨日台北市政府各局處各單位都去致意。但，有用嗎？早在兩週前，才有議員候選人因為玩密室逃脫出事，呼籲台北市政府要好好管管，加強稽查。蔣萬安，你有聽到嗎？

周軒質疑，直到她出事的那天，大家撻伐聲不斷，台北市政府才終於動起來要去檢查。但這都無濟於事了。因為，一條年輕的生命已經走了。

周軒也批評，昨日台北市政府發出了新聞稿，他看完只覺得「你們真的草菅人命」。

新聞稿寫道，「文化局為密室逃脫業的主管機關，已成立專案小組，明日立即啟動對全市所有密室逃脫業者，連同消防局、警察局、都發局、建管處、產業局、商業處、勞動局、勞檢處、法務局消保官，進行府級聯合公共安全稽查進行產業樣態認定，並要求所有業者保障員工與消費者權益。」

周軒指出，人都走了，才要搞這麼大動作的稽查嗎？

對於新聞稿稱「都發局表示，該業者兩家分店，皆已違反都市計畫法第79條規定，本局對案發的信義店因情節重大處以最高30萬罰鍰，南京三民店則處以10萬罰鍰，並勒令兩店停止違規使用；今日已函令，所有密室逃脫用途均認屬建築物D1使用類組，應依規定定期辦理公共安全檢查申報，並限期一個月內完成申報，違者將依違反建築法裁罰。」周軒也質疑「這個更扯，昨天才說這個業者兩間店都是違規使用？那台北市政府你們過去這段時間到底在幹嘛？」

周軒在文末也砲轟，「非要等到發生不可挽回的事情，蔣萬安你才要動一下嗎？官僚殺人，莫此為甚啊！」

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