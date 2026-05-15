網友自辦沈伯洋競選歌比賽 《台北值得沈伯洋》掀熱議：這歌太強了

沈伯洋。（資料照）

民進黨本週徵召立委沈伯洋參選台北市長，挑戰台北市長蔣萬安。近日有網友自辦「沈伯洋競選歌曲比賽」，一名網友伊森（Eason）藉由AI輔助創作出一首《台北值得沈伯洋》，有網友聽到後直呼「這歌太強了，作者太棒了，羨慕你們有沈伯洋」。

AI詞曲創作者伊森昨於Threads發文轉發「網友自創沈伯洋競選歌曲比賽」相關資訊：「主題不限、曲風不限、形式不限。只要你想用音樂、影片、歌詞、MV或AI創作，表達你對台北、沈伯洋、選戰、民主、資訊戰，甚至任何相關想法，都歡迎參加。」

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伊森直言，「我先拋磚引玉。做了一首《台北值得沈伯洋》，不一定最好，但希望可以讓更多人一起玩」。

伊森笑說，「如果有網友願意幫忙剪影片、做MV、改編、重混，素材歡迎自取。不用官方，不用制式。就讓網友用自己的方式，把想說的話唱出來。歡迎留言丟歌詞、Hook、M點子，或直接貼上你的版本。」

許多網友看到貼文後大讚，有人說「起雞皮疙瘩，台北值得沈伯洋！」「真的寫得太好了，但是合理嗎？我為什麼聽聽著聽著我哭了真心希望他一定要上」、「大家一起加油，把沈柏洋挺進北市府！讓我們發揮影響力讓更多人知道沈伯洋的好！『台北值得沈伯洋』」。

網友eason669147授權歌曲資料如下：

《台北值得沈伯洋》歌詞

台北的風，吹過五分埔的巷

一個少年，把書包背到天亮

有人只看見今天的戰場

沒看見他怎麼走到這地方

建中的鐘聲，台大的窗

法律課裡，問題開始有重量

撲馬這名字，在補習班裡發亮

一支粉筆，教人看清罪與罰的形狀

賓州的雪，爾灣的陽光

法學碩士，犯罪學博士的鋒芒

美國的教職，人生可以很漂亮

他卻收好行李，說我要回家鄉

不是為了掌聲，不是為了排場

是看見這座島，正在被謊話圍牆

資訊戰不流血，卻能改寫日常

他開始追蹤每一道看不見的槍

他把謠言拆成路徑

把恐懼拆成資料

把台灣被滲透的傷

一頁一頁攤開給世界知道

台北值得沈伯洋

有學識，也有膽量

敢面對北京的通緝令

也敢回家，把溫柔留在飯桌旁

台北值得沈伯洋

有經歷，也有心腸

如果首都還值得更好

就別再把未來交給空話上場

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