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    首頁 > 政治

    李四川：要和蔣萬安一起 讓雙北交通進步到30分鐘生活圈

    2026/05/15 11:15 記者翁聿煌／新北報導
    國民黨新北市長參選人李四川表示，要和台北市一起讓雙北成為30分鐘生活圈。（記者翁聿煌攝）

    國民黨新北市長參選人李四川表示，要和台北市一起讓雙北成為30分鐘生活圈。（記者翁聿煌攝）

    國民黨新北市長參選人李四川15日參加黨內新莊區黨部座談會前受訪，被問到「30分鐘雙北生活圈」，李四川表示，在他的規劃中從台北市的北投士林科技園區，還有新北市從南到北、東到西，原則上都會跟台北市大眾運輸的捷運系統做連結，往後他跟蔣萬安不只在交通有雙北共治，包括文化、教育、環保，都會有更密切連結，讓台北市跟新北市不只有一日生活圈，還要進步到30分鐘生活圈。

    李四川也被問到，競選團隊指民進黨市長參選人蘇巧慧2月時未提出敬老卡可用於購物，李四川回應，這兩個月他走遍29區，29區所有的長輩、尤其比較偏鄉的長輩，他們沒有捷運，點數對他們來講是用不完的，所以他們希望範圍能夠擴大。

    李四川說，所以他才提出來，600點裡有300點「悠遊卡化」，可以讓長輩去看診、可以拿藥、可以買一些他所要的保健產品或是商店的產品，對手2月提出敬老卡增加點數，但她也沒講清楚到底1000點怎麼用，是不是跟以前一模一樣？如果對手認為他提的這個政策不錯，歡迎蘇巧慧能夠跟進。

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