蘇巧慧拋「95公分友善城市」 推3大家庭照顧政見

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧已發布服務老幼的六大福利政見、四大青年支持政策、二項新北山海觀光政策，今（15）日再推出「三大家庭照顧政見」。（蘇巧慧競辦提供）

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧已發布服務老幼的六大福利政見、四大青年支持政策、二項新北山海觀光政策，今（15）日再推出「三大家庭照顧政見」。蘇巧慧表示，隨著超高齡社會到來，針對職業照顧者與需要照顧的幼兒與長輩，她分別提出「力挺照顧者、育兒全方位、貼心顧長輩」三大家庭照顧政見，力拚增加托育及長照工作者的照顧、增加夜間與緊急托育，也增加長照量能。

「力挺照顧者」方面，蘇巧慧指出，唯有照顧好提供服務的照顧服務員、教保服務人員及保母，他們才能提供更有品質的照顧服務，未來她將加發夜間、緊急及困難照顧津貼，相關津貼也會直接撥入符合資格的個人帳戶；她將補助職業照顧者進修與攻讀學位，並獎勵企業提供如延長產假、顧老假等友善家庭措施，補助的獎勵金最高提升達到100萬元。

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「育兒全方位」育兒政策方面，蘇巧慧說，未來她除了擴大新生兒篩檢補助，對有早期療育需求的家庭，也將補助醫事人員進入社區公有空間提供服務；為提高幼兒托育量能，她將基於勞動部已開放的企業聯合設置托兒服務，進一步主動媒合企業「組隊設托」，並承諾企業在設置托育服務單位的前三年，若虧損將補助50%；對新北市已建置的17家提供定點臨時托育服務的親子館，她將擴大量能，建置「臨托查詢平台」、開設夜間幼托。

蘇巧慧表示，她將參考荷蘭「Urban95」倡議，打造「95公分友善城市」，以兒童視角對交通建設、人行道與公共空間總體檢，降低大眾運輸部分座椅與拉桿高度、持續改善校園與遊戲場周邊交通環境，並針對校園、兒童遊戲場、公園、街道等環境採用散熱鋪面、加強天然植栽或人工遮蔽物，減少兒童熱傷害。

蘇巧慧說，「貼心顧長輩」部分，將強化針對獨居老人與失智長者的訪查與照護，擴大補助「獨居老人智慧救援裝置」以及失智症AI篩檢，她也將配合長照3.0強化出院準備服務，讓居家服務與輔具一次到位；針對選擇入住住宿式長照機構的長輩，也將從每年補助18萬元提升至24萬元，並增加夜間緊急住宿量能，提供臨時住宿補助金。

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧已發布服務老幼的六大福利政見、四大青年支持政策、二項新北山海觀光政策，今（15）日再推出「三大家庭照顧政見」。（蘇巧慧競辦提供）

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧已發布服務老幼的六大福利政見、四大青年支持政策、二項新北山海觀光政策，今（15）日再推出「三大家庭照顧政見」。（蘇巧慧競辦提供）

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧已發布服務老幼的六大福利政見、四大青年支持政策、二項新北山海觀光政策，今（15）日再推出「三大家庭照顧政見」。（蘇巧慧競辦提供）

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