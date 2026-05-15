參選彰化縣長是為了立委補選？魏平政宣表態：絕對不選立委

國民黨彰化縣長參選人魏平政（圖中）與國民黨彰化縣黨部主委蕭景田（圖右），接受資深媒體人黃暐瀚（圖左）專訪。（擷取自《POP撞新聞》）

國民黨徵召考紀會前主委、律師魏平政參選彰化縣長，地方盛傳魏平政選縣長只是為了民進黨提名的立委陳素月若當選縣長再來拚後續立委補選，魏平政今天（15日）宣布他絕對不選立委，他參選縣長就是要選上，不是為了等落選再來參加立委補選。

魏平政與國民黨彰化縣黨部主委蕭景田今天接受資深媒體人黃暐瀚專訪時表示，參選彰化縣長選舉，就是要選上，不是為了等落選再來參選立委補選，沒有為了點一道菜，卻上了一桌菜的道理。

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魏平政強調，選縣長要跑全縣選區，跑了那麼辛苦，花了那麼多時間與金錢，就只是為拚第四選區的立委補選，這根本就不符合經濟效益與邏輯，如果他要當立委的話，當他在吳敦義黨主席時代當考紀會主委時就可以爭取，但他認為立委職權不適合他的人格特質。如果他要參選立委補選，就不會選縣長。

魏平政表示，民進黨提名的彰化縣長參選人、立委陳素月是個很優秀的立委，也常常到他的家族經營的絲襪工廠，優秀的立委就讓她繼續留在國會就好。

蕭景田也強調，魏平政要參選縣長就是要贏，就算魏平政要參選立委，也不會支持，因為其人格特質就是要做首長。至於本身會不會參選立委，蕭景田強調，自己有想法，但「應該是沒有（要選）」。

魏平政強調，他參選彰化縣長，就是希望能為彰化做事，彰化是他的家，延續王惠美縣長8年的施政成績，為國民黨贏得勝選。

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