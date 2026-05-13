為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國門也失守？台南機場電視播放遭疑認知作戰滲透

    2026/05/13 08:27 記者洪瑞琴／台南報導
    國家門面播放內容應更審慎，立委王定宇籲以公共電視為優先。（記者洪瑞琴攝）

    國家門面播放內容應更審慎，立委王定宇籲以公共電視為優先。（記者洪瑞琴攝）

    台南機場候機室電視播放內容引發關注。有民眾反映，近期出國時在候機室觀看電視，畫面經常出現特定立場鮮明的親中媒體，質疑「國家大門」恐遭認知作戰滲透，感到憂心。

    對此，台南航空站回應表示，候機室電視目前係播放無線電視頻道，採輪播方式呈現，並未鎖定或固定特定媒體。由於無線電視台數量有限，加上輪播時段不同，可能讓部分民眾產生「經常出現同一頻道」的觀感，實際上並無特定立場安排。

    隨著台南機場去年陸續開通日本熊本、沖繩等直飛航線，南部旅客出國旅遊與探親日益便利，候機室使用時間增加。反映意見的陳姓民眾指出，出現特定媒體畫面，恐影響公共空間的中立性，並質疑是否存在人為選台或輪播比例不均情形。

    他並提到，中共軍機頻繁擾台，台南上空也時常可聽見國軍升空應對的聲音，國軍保家衛國，若公共場域持續播放親中言論，甚至藍白聯手擋國防預算、弱化國防論述的內容，十分諷刺。

    南市立委王定宇表示，機場作為國家門面，公共設施的媒體播放內容確實應審慎看待，建議優先選擇公共電視台比較不容易引起民眾的疑慮，或確實維持多台輪播，每台新聞內容都有呈現。

    他也強調，民主社會本就存在多元媒體與不同立場，政府機關在公共空間的呈現方式，應以中立、平衡為原則，避免引發不必要的爭議。但就他個人觀感，對於國家機關或門面，這種處處擁抱中共的媒體確實是不適宜出現。

    台南機場「國家門面」，播放親中媒體內容弱化國防言論。（讀者提供）

    台南機場「國家門面」，播放親中媒體內容弱化國防言論。（讀者提供）

    台南機場電視播親中媒體內容。（讀者提供）

    台南機場電視播親中媒體內容。（讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播