國門也失守？台南機場電視播放遭疑認知作戰滲透

國家門面播放內容應更審慎，立委王定宇籲以公共電視為優先。（記者洪瑞琴攝）

台南機場候機室電視播放內容引發關注。有民眾反映，近期出國時在候機室觀看電視，畫面經常出現特定立場鮮明的親中媒體，質疑「國家大門」恐遭認知作戰滲透，感到憂心。

對此，台南航空站回應表示，候機室電視目前係播放無線電視頻道，採輪播方式呈現，並未鎖定或固定特定媒體。由於無線電視台數量有限，加上輪播時段不同，可能讓部分民眾產生「經常出現同一頻道」的觀感，實際上並無特定立場安排。

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隨著台南機場去年陸續開通日本熊本、沖繩等直飛航線，南部旅客出國旅遊與探親日益便利，候機室使用時間增加。反映意見的陳姓民眾指出，出現特定媒體畫面，恐影響公共空間的中立性，並質疑是否存在人為選台或輪播比例不均情形。

他並提到，中共軍機頻繁擾台，台南上空也時常可聽見國軍升空應對的聲音，國軍保家衛國，若公共場域持續播放親中言論，甚至藍白聯手擋國防預算、弱化國防論述的內容，十分諷刺。

南市立委王定宇表示，機場作為國家門面，公共設施的媒體播放內容確實應審慎看待，建議優先選擇公共電視台比較不容易引起民眾的疑慮，或確實維持多台輪播，每台新聞內容都有呈現。

他也強調，民主社會本就存在多元媒體與不同立場，政府機關在公共空間的呈現方式，應以中立、平衡為原則，避免引發不必要的爭議。但就他個人觀感，對於國家機關或門面，這種處處擁抱中共的媒體確實是不適宜出現。

台南機場「國家門面」，播放親中媒體內容弱化國防言論。（讀者提供）

台南機場電視播親中媒體內容。（讀者提供）

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