花蓮營養午餐涉弊！教育處被搜索 國民黨議員吳東昇、前科長交保

花蓮地檢署12日指揮法務部廉政署等單位兵分多路搜索縣府教育處等地。（記者王錦義攝）

花蓮縣政府推動的免費營養午餐疑傳出弊案？花蓮地檢署昨（12）日指揮法務部花蓮調查站等單位，兵分多路搜索縣府教育處等地，懷疑教育處在4年前招標營養午餐時涉嫌圖利特定業者，其中還疑有議員涉入，今早前教育處盧姓科長以20萬元交保，國民黨議員吳東昇及卓姓、廖姓廠商都以30萬元交保，目前累計已6人交保，不排除今天擴大偵辦向上延燒。

檢調掌握，全案恐非行政瑕疵而已，該起營養午餐弊案恐另有藏鏡人，是否高層默許，允許廠商密會或聯合圍標，甚至從中分贓才是弊案的關鍵，檢調也懷疑當初業者以「三章一Q」是指CAS台灣優良農產品、產銷履歷農產品（TAP）、有機農產品等三種標章擴大向中央申請營養午餐的補助，是否有申報不實的部份，都待檢調釐清。

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過去國中小弱勢學童營養午餐原由教育部補助，不過花蓮縣政府從傅崐萁2011年擔任縣長任內，開始比照其他縣市推動全面免費營養午餐政策，開辦至今已達15年。不過花蓮縣議會議長張峻、議員謝國榮在2023年分別在議會質詢，質疑總預算高達2.7億元的營養午餐案，原有7家廠商招標，但1家資格不符，卻廢標重新招標，降低標準，分10小案，讓原本資格不符廠商得標。

由於第7家廠商地方盛傳與縣府高層相當友好，因此也遭檢舉至政風、調查單位，但縣府教育處2023年當時強調，因花蓮縣境狹長，特別劃10個區域標案，縮短長途運輸問題，保持營養午餐新鮮，7月18日首次開標發現有行政疏漏因此不予開標決標，7月21日重新公告招標、8月17日開標，招標過程依法行政，並無不法或針對特定廠商量身訂做，均符合法制作業，公正、公平。

花蓮地檢署偵辦縣府教育處及民代涉嫌營養午餐弊案，訊後將民代及廠商以30萬元交保。（記者王錦義攝）

花蓮地檢署偵辦縣府教育處及民代涉嫌營養午餐弊案。（記者王錦義攝）

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