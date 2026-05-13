不怕區桂芝毀校譽？他曝光北一女校長內部信：到底多站她那邊

北一女教師區桂芝。（資料照）

北一女中教師區桂芝近日受訪說，自己主張台灣「零軍購」，因為「台灣人就是中國人」、「承認是中國人就會和平」，引發撻伐。連日來各界要求北一女裁處，但至今未見明顯動作。中央大學助理教授胡川安12日曝光北一女中校長發給全校老師的內部信件，可以看到校方根本沒在怕校譽受損。

胡川安在臉書分享北一女中校長室12日晚間發給全校師長的內部信件，內容為：「各位同仁好，這兩天因為區老師在節目上的發言，造成很大的社會輿論及學校的困擾，奉校長指示，提供目前學校處理方式讓同仁知悉。」

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「第一，學校確認區老師對0軍購的發言，是在5月8日晚間8點接受台灣『玉山網路電視台』專訪，並非接受中國官媒的採訪。當天節目內容長達1小時，後來有部分片段被剪接放在各類平台播放報導。第二，至於公立高中教師在課後時間上節目主張零軍購、兩岸和平統一的發言屬於言論自由範疇或是有違反相關法律之疑慮，校方已請示教育主管機關的法律見解，目前正在等候回覆中。」

胡川安痛批：「北一女罵一下動一下！校長室秘書晚上九點還在幫區桂芝說話，發信給全校老師，到底有多站在她那邊！都說造成社會和學校很大困擾了，然後最後再請示上級，官腔官調！整個學校都因為她葬送校譽，之前跟白狼相談甚歡，公立高中老師可以跟黑道來往密切嗎？現在說起北一女，全部都想到區桂芝，我一直聯想到她跟白狼有說有笑的開心畫面。士大夫之無恥，是謂國恥，有沒有讀過顧炎武！」

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