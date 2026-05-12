桃園市副議長國民黨辦「假投票」 梁為超勝出

國民黨桃園市副議長「投票意向」梁為超（左）勝林政賢（右）。（資料照）

桃園市議會議長、副議長人選有譜？議長邱奕勝尋求連任，他的4屆副手是8連霸議員李曉鐘，但李曉鐘決定交棒給女兒李凱倫。面對副議長懸缺，黨內5連霸議員林政賢、4連霸議員梁為超都表達意願，國民黨桃園市黨部（12）日下午首創副議長「投票意向」徵詢無記名投票，由梁為超勝出，成為藍營副議長儲備人選。

國民黨桃園市黨部主委蔡忠誠今晚受訪說，李曉鐘不爭取連任，隨著2026選戰逐漸白熱化，國民黨其他現任議員多數有「提早定案」共識，認同提早半年敲定正副議長人選，對國民黨絕對是好事，市黨部跳出來擔任仲裁者，期盼在維持中立與良性競爭下，能讓大家心定下來，單純化並團結向前打選戰。

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蔡忠誠說，這場不記名投票的遊戲規則「一切公正透明」，事前經市黨部出面協調，時間、方式及規則都取得林政賢、梁為超點頭共識。具備投票權的共計29人，包含28位國民黨籍議員，以及具備國民黨員與黨代表身分、現加入無黨聯盟的議員李家興。

蔡忠誠提到，投票過程中，除了議長邱奕勝不便表態未投票，其餘28位具投票權的議員下午全數出席，開票時，雙方陣營也派核心幕僚全程錄影監票作證，最終由梁為超脫穎而出，贏的人光彩、輸的人也坦然接受，全黨將給予祝福並團結面對未來選戰。至於2人票數如何？他說，從一開始協議時大家都講好了不會對外公布。

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