李四川爆違建爭議裝傻 四叉貓翻8年前照片打臉：土木工程專業？

國民黨新北市長參選人李四川。（資料照）

國民黨新北市長參選人李四川繼親弟李賜福傳出是家鄉小琉球的「地方惡霸」、「環保蟑螂」後，上週又爆持分農地上有違建還分租謀利。李四川第一時間「裝傻」，稱「如有違法該拆就拆」。對此，網紅「四叉貓」劉宇神出8年前李四川站在違建前拍攝的照片，質問李四川，既然自稱專長是土木工程，怎麼會認不出自己名下土地有違建鐵皮屋？

李四川5日被爆出持分的農地上有疑似工廠的違建，還分租給4間店面使用。民眾質疑，李四川不論是在小琉球或是到台灣，長年對外塑造的都是都市大型工程專業，但反觀其所持分的農地卻違反都市計畫法，連自己的地被怎麼樣利用都不清楚，怎麼解釋都會傷到人設。而李四川事後首訪時說，土地是他繼承而來，而且是持分，如有涉及違法，該拆就拆。

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不過，四叉貓12日深夜翻出2018年民眾和李四川的合照，可以看到背景就是如今鬧出爭議的違建鐵皮屋。四叉貓質問李四川，「上週李四川被爆料他的土地有違建鐵皮屋，李四川回應『該土地是繼承而來，屬共同持分，如其他所有權人有涉違建等情事，一切依法處理』……不是啊！李四川講的好像不知道這回事似的！李四川的簡介寫著專長是『土木工程』，但李四川明明曾經站在違建前拍照過（2018年），怎麼認不出自己名下的土地有違建鐵皮屋啊？」

四叉貓說，李四川明明曾站在違建前拍照，怎麼認不出自己名下的土地有違建鐵皮屋？（擷取自四叉貓臉書）

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