涉侵占代理村長事務費 國民黨宜蘭縣員山鄉長張宜樺聲押

國民黨籍宜蘭縣員山鄉長張宜樺，疑涉侵占代理村長事務費，遭檢方聲押。（記者王峻祺攝）

國民黨籍宜蘭縣員山鄉長張宜樺疑涉侵占代理村長事務費，昨（12）日早上被檢調搜索約談，檢察官複訊後，今天凌晨依涉嫌違反貪污治罪條例「侵占公有財物罪」聲押，宜蘭地院稍晚將召開羈押庭。另，前湖北村長李永和也被聲押。

據悉，2020年員山鄉中華村長許正東被罷免，張宜樺指派鄉公所專員黃清堯代理，隨後又委任代理湖北村長；張宜樺被控指派期間利用鄉長職權，要求黃清堯交出代理村長事務費，支付其他個人開銷用，代理近2年時間，檢方初估侵占公款上百萬元。

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檢調昨早發動搜索，並約談張宜樺、財政課長程文彬、工友郭雪玲、前湖北村長李永和（涉遷戶籍案，被判當選無效解職）及去年離職的黃清堯等人，經檢察官複訊至深夜後，認為張宜樺、李永和犯罪嫌疑重大，且有滅證串供之虞，今天向地院聲請羈押；郭雪玲、黃清堯則各諭知10萬元、20萬元交保，程文彬請回。

據「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」規定，代理村長於代理期間，可領取每月新台幣5萬元的事務補助費，主要用於支應文具、郵電、水電等因公支出，屬無給職村長的實質補助。

去年鄉代會開會時，就有代表針對代理村長事務費流向提出質疑，要求公所提供黃清堯的薪資及事務費等相關資料。時任民政課長程文彬答詢指出，代理村長事務費是依代理事務原則發放，款項直接匯入代理村長帳戶，代理期間皆可依法領取；另外，機要秘書的薪資也依規定放給。

張宜樺今年2任鄉長屆滿後，有意轉戰年底縣議員，妻子、現任縣議員黃雯如則規劃「代夫出征」接棒參選鄉長。如今爆出張涉嫌要求代理村長「交還」事務費遭聲押，除震驚地方政壇，也恐衝擊2人選情。檢方朝「侵占公有財物罪」偵辦，屬貪污重罪，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑。

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