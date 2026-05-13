新豐明新街24巷清不完的垃圾堆 打臉縣府垃圾不落地說法

新竹縣新豐鄉公所垃圾車晚上加班定點、定時停靠在明新街24巷，但地面依舊一堆垃圾。（記者黃美珠攝）

因為台北鼠患，竹北水圳公園有老鼠出沒，新竹縣議員陳凱榮、彭余美玲等近日都關切縣內有無鼠禍，縣長楊文科掛保證說，縣內因垃圾和廚餘都不落地，沒有相關通報。然而新豐鄉明新街24巷卻打臉楊文科，因為現場長期被人亂丟垃圾，永遠有清不完的垃圾堆，周邊居民就有看過老鼠出沒，也是其他流浪動物的覓食天堂。

台灣民眾黨提名的縣議員參選人徐勝凌說，該處髒亂點由來已久，公所近來祭出晚上9點到9點20分，在這裡新設定點，讓垃圾車停放20分鐘，專供附近錯過垃圾車清運時間的住戶出來丟垃圾。只是破窗效應已成，垃圾車開走，地上還是垃圾一堆，是宣導不足？相關配套沒有到位？還是周邊住戶公德心有待提升？值得探究。

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不過他認為，公所既已主動出擊，用晚上派車定點定時收垃圾，那可再進一步加強宣導，讓居民把握前述加開時段出來丟垃圾外，平時則在周邊加強取締，以徹底消滅解決這個髒亂點。

縣府環保局長蕭宏杰說，要防治鼠患，首重環境管理、減少食物來源。縣內實施垃圾不落地，並把暫存的垃圾密封，所以迄今並無鼠患的通報。

新豐籍縣議員何智達則問蕭宏杰，公所可以裁罰亂丟垃圾者嗎？蕭宏杰說，公所清潔隊跟縣府環保局都是廢棄物清理法的執行機關，都可依法調查、蒐證和開罰行為人。何智達聞言，要求環保局把這項權責函文通令各公所清潔隊，對於亂丟垃圾、製造環境髒亂者，只要證據明確，就要展現公權力罰下去。

新竹縣新豐鄉明新街24巷的垃圾堆，永遠都清不完，居民看見「米奇」出沒，讓人不意外。（記者黃美珠攝）

新竹縣新豐鄉公所的垃圾車晚上加班，專供明新街24巷周邊居民丟垃圾，但巷口地面卻依舊垃圾一堆。（記者黃美珠攝）

新竹縣新豐鄉明新街24巷的垃圾堆，永遠都清不完。（記者黃美珠攝）

新竹縣新豐鄉明新街24巷的垃圾堆，附近住戶或是明新科大學生似乎已經見怪不怪。（記者黃美珠攝）

民眾黨竹縣議員參選人徐勝凌認為，新豐鄉公所有試圖解決明新街24巷的髒亂問題，可惜效果不彰。（記者黃美珠攝）

新竹縣議員彭余美玲肯定焚化爐啟用後，減少垃圾暫置，有助防治鼠患。（記者黃美珠攝）

新竹縣議員陳凱榮（左）要求縣府環保局長蕭宏杰（右）說明防鼠之道。（記者黃美珠攝）

新竹縣議員何智達（中）要求縣府環保局通令各公所清潔隊也有權責，對亂丟垃圾者依法取締開罰。（記者黃美珠攝）

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