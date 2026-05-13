天氣不穩！北部防大雨 明起中南部恐有雷陣雨

中央氣象署表示，今天滯留鋒面影響，上午起中部以北及東半部降雨機率提高，轉為短暫陣雨天氣。（資料照）

中央氣象署表示，今天（13日）滯留鋒面影響，上午開始中部以北及東半部降雨機率提高，逐漸轉為短暫陣雨的天氣，局部地區甚至有雷雨出現，尤其北部地區降雨較明顯，可能有局部大雨發生，天氣不穩定；對於南部則天氣影響較小，大致為多雲的天氣，午後有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，今天因雲量及降雨增多，北台灣白天高溫略下降到24至26度，中部及花東為27至29度，不過南部仍可以來到30度以上，而晚上低溫在北部及宜蘭略下降到20、21度，其他地區則為22至25度。

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離島天氣方面，澎湖多雲時陰，24至29度；金門陰短暫陣雨或雷雨，21至25度；馬祖陰短暫陣雨或雷雨，19至24度。

空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區短時間可能達「橘色提醒」等級。

明天（14日）、週五（15日）滯留鋒面影響；中南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，午後各地山區及中南部地區有局部較大雨勢發生的機率。

週六（16日）起鋒面遠離；週六至下週一（18日）東半部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，週六基隆北海岸亦有零星短暫陣雨。

下週二（19日）各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 22 - 29 26 - 30 28 - 33 23 - 29

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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