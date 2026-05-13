南投中寮環鄉公路爆66處龜裂 議員批恐危及通行安全

南投中寮環鄉公路路緣斷裂錯位。（宋懷琳提供）

南投縣投22線中寮環鄉公路，完工通車迄今僅2年4個多月時間，惟議員宋懷琳在議會質詢指出，該道路已出現66處路面龜裂、傾斜等情形，恐危及通行安全，要求縣府加強改善。縣府工務處長張弘岳答詢表示，該道路係受風災影響致路面位移、龜裂，目前已裝設監測系統，一出現龜裂等情形就會補強，無立即危險。

中寮環鄉公路全線8．54公里，係斥資13.6億元將投22線與投26線打通並拓寬，串聯南、北中寮，於2024年1月完工通車。

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宋懷琳在議會質詢指出，投22線中寮環鄉公路，完工通車迄今僅2年4個多月時間，還在5年保固期，卻已出現66處路面龜裂、傾斜、橋墩護欄斷裂等情形，縣府雖有改善，但效果不佳，甚至惡化，令人擔憂危及通行安全。

張弘岳說，投22線係受前兩年颱風挾帶豪雨影響，造成邊坡地滑，導致路面與擋土牆龜裂，係天然災害造成，但並無立即危險，且目前已裝設監測系統，地滑情形漸趨穩定，一旦出現路面龜裂等情形，也會立即補強。

南投中寮環鄉公路橋墩護欄斷裂。（宋懷琳提供）

南投中寮環鄉公路出現許多路面龜裂情形。（宋懷琳提供）

南投縣議員宋懷琳質詢時指投22線改善無感，恐危及通行安全。（記者張協昇攝）

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